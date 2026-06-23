Σε ένα ρευστό πολιτικό τοπίο, η κυβέρνηση, παρά τις όποιες αναταράξεις, όπως για παράδειγμα την εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου με τη βελγική δικαιοσύνη, συνεχίζει το έργο της με τον πρωθυπουργό να έχει γεμάτη ατζέντα με παρουσίαση πεπραγμένων.

Ο πρώην Επίτροπος, μετά την έκδοση εντάλματος από τις βελγικές αρχές για το σκάνδαλο Qatargate, επανέλαβε παλαιότερη δήλωση ότι τα χρήματα που έλαβε από τη ΜΚΟ του Παντσέρι που εμπλέκεται στο σκάνδαλο, έχουν δηλωθεί στο Πόθεν Έσχες του, δήλωσε ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του, ζήτησε πλήρη δικαστική έρευνα και έδωσε ξανά στη δημοσιότητα τις έγγραφες άδειες που είχε από το γραφείο της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΕ.

Χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στα εγκαίνια του κτιρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής – Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Από εκεί, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα σε όσους του ασκούν κριτική, ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα, ότι σε έναν κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής.

Σήμερα, θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο.

Τίποτα αναπάντητο

Ταυτόχρονα, κυβερνητικά στελέχη, περιγράφοντας τους πολιτικούς τους αντιπάλους, μιλούν για ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δείχνει να ακολουθεί μια καθοδική πορεία λόγω της εμμονής του «να φύγει ο Μητσοτάκης», αλλά και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που έχει να παρουσιάσει μέχρι στιγμής έναν ηγέτη και κάποια ελάχιστα στελέχη που μέχρι στιγμής με τις προτάσεις τους το μόνο που κάνουν είναι να προκαλούν σύγχυση στους πολίτες.

Και θυμίζουν ότι η κριτική που ασκεί ειδικά ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην κυβέρνηση για θέματα όπως η φορολογία αλλά και τα κόκκινα δάνεια το μόνο που κάνει είναι να αναφέρεται στα δικά του πεπραγμένα, καθώς εκείνος ήταν που επέβαλε 30 φόρους, ειδικά στη μεσαία τάξη, και έφερε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς αλλά και τα funds.

Μετά, μάλιστα, και την αποκάλυψη του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, ότι ακόμα και μετά την αποχώρηση του Γιάνη Βαρουφάκη από το υπουργείο Οικονομικών, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξέταζαν το ενδεχόμενο παράλληλου νομίσματος, ο Παύλος Μαρινάκης ζήτησε εξηγήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι έπαιξε τη χώρα στα ζάρια.

Το πρόγραμμα γαλάζιων περιοδειών

Χθες βγήκε και το επίσημο πρόγραμμα περιοδειών κορυφαίων υπουργών και στελεχών της ΝΔ, με την κυβερνώσα παράταξη από τη μια να επιχειρεί ένα μεγάλο άνοιγμα στους πολίτες, αλλά και από την άλλη να επιχειρεί να ανακόψει την όποια επιρροή του Αντώνη Σαμαρά.

Επίσης, ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, προεξάρχοντος του πρωθυπουργού, επαναλαμβάνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του ’27.

Έως το τέλος του μήνα, κλιμάκια της ΝΔ θα σαρώσουν την Πελοπόννησο.

Σήμερα, τη Λακωνία θα επισκεφθεί ο Μάκης Βορίδης.

Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, θα βρεθούν σε Ναύπλιο και Άργος ο Θάνος Πλεύρης και ο Θανάσης Καββαδάς, σε Ερμιόνη και Πόρτο Χέλι η Άννα Καραμανλή.

Την ίδια ημέρα, την Τρίπολη θα επισκεφθούν η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Κώστας Κατσαφάδος, τη Μεγαλόπολη ο Νίκος Παπαθανάσης, ενώ η Όλγα Κεφαλογιάννη θα μεταβεί και στη Νεμέα.

Ο Κώστας Κατσαφάδος θα επισκεφθεί επίσης το δήμο Ευρώτα στη Λακωνία.

Την Πέμπτη, θα απευθυνθούν στους Αρκάδες οι Κωστής Χατζηδάκης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ την Παρασκευή στην Κορινθία ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Τη Μεσσηνία θα επισκεφθεί την ίδια ημέρα ο Χρίστος Δήμας. Στο τέλος της εβδομάδας, την Κυριακή, 28 Ιουνίου, τη Μεσσηνία θα επισκεφθούν η Νίκη Κεραμέως και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Άργος θα υποδεχθεί τη Λίνα Μενδώνη.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επιμορφώσεις στελεχών της ΝΔ με την Τρίπολη να είναι το επίκεντρο. Εκεί, την Πέμπτη, 25 Ιουνίου, θα διεξαχθεί η Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης.