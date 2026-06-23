Με στόχο να βάλει τέλος στις διαφορετικές ερμηνείες που ίσχυαν μέχρι σήμερα και να διευκολύνει τους Έλληνες που επιστρέφουν από το εξωτερικό, η ΑΑΔΕ προχωρά στην επικαιροποίηση του πλαισίου για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών λόγω μεταφοράς της συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα.

Με τη νέα εγκύκλιο, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 157 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες προς τις τελωνειακές αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο χορήγησης της απαλλαγής. Πλέον το δικαίωμα αναγνωρίζεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο ξεχωριστά και όχι συνολικά ανά οικογένεια, προσαρμόζοντας το ισχύον καθεστώς στις σύγχρονες κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες. Δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από δασμούς, τέλος ταξινόμησης, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους αποκτούν όσοι είχαν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό για τουλάχιστον 24 μήνες πριν από την οριστική επιστροφή τους στην Ελλάδα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Η κατοικία

Κεντρικό σημείο της εγκυκλίου αποτελεί ο σαφέστερος προσδιορισμός της έννοιας της «συνήθους κατοικίας». Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι καθοριστικό κριτήριο είναι το «μόνιμο κέντρο συμφερόντων» του ενδιαφερομένου, το οποίο προκύπτει από το σύνολο των προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών του. Στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η κατοικία της οικογένειας, η φοίτηση των παιδιών, η επαγγελματική δραστηριότητα, τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και οι φορολογικοί και ασφαλιστικοί δεσμοί με κάθε χώρα. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να περιοριστούν οι παρερμηνείες που συχνά οδηγούσαν σε διαφορετικές αποφάσεις από τελωνείο σε τελωνείο.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διευκρινίσεις για εργαζόμενους που υπηρετούν στο εξωτερικό με απόσπαση ή ειδική αποστολή, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει πότε θεωρείται ότι οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν μεταφέρει τη συνήθη κατοικία τους εκτός Ελλάδας και μπορούν, κατά την επιστροφή τους, να υπαχθούν στις διατάξεις περί μετοικεσίας. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η τηλεργασία ή η διατήρηση επαγγελματικής σχέσης με επιχείρηση άλλης χώρας δεν αρκεί από μόνη της για να αποδειχθεί ότι το μόνιμο κέντρο συμφερόντων βρίσκεται στο εξωτερικό, εφόσον δεν συνοδεύεται από πραγματική εγκατάσταση εκεί.

Τα οχήματα

Εκτενείς είναι και οι οδηγίες για τα μέσα μεταφοράς. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι προϋπόθεση για την απαλλαγή αποτελεί η χρήση του οχήματος από τον δικαιούχο για τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη μεταφορά της κατοικίας του στην Ελλάδα, ακόμη και αν το όχημα αποκτήθηκε μέσω σύμβασης leasing. Ωστόσο, κατά την υποβολή της αίτησης το όχημα θα πρέπει να έχει περιέλθει στην πλήρη κυριότητα του ενδιαφερομένου. Παράλληλα, καθορίζονται οι όροι ταξινόμησης των οχημάτων και υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί για τα παλαιά ρυπογόνα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η επικαιροποίηση των οδηγιών αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ενιαία αντιμετώπιση όλων των αιτημάτων από τις τελωνειακές αρχές. Με τις νέες διευκρινίσεις επιδιώκεται να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για όσους επαναπατρίζονται, παρέχοντας ένα σαφές και σύγχρονο πλαίσιο εφαρμογής των δασμοφορολογικών απαλλαγών που προβλέπει ο νέος Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας.