Η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas έλαβε το Σήμα Διαφορετικότητας, μια διάκριση που αναγνωρίζει τη δέσμευσή της στην προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης, μέσα από πολιτικές και πρακτικές που ενισχύουν ένα εργασιακό περιβάλλον ισοτιμίας, αποδοχής και σεβασμού. Το Σήμα Διαφορετικότητας είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που υλοποιείται πιλοτικά από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελεί την πρώτη κρατική πρωτοβουλία αξιολόγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα ως προς την προώθηση της διαφορετικότητας και την εφαρμογή πολιτικών ίσων ευκαιριών.

Η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και της καθημερινής λειτουργίας της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas. Η εταιρεία επενδύει σε ένα εργασιακό περιβάλλον ασφάλειας και αποδοχής, όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να συμμετέχει και να εξελίσσεται ισότιμα, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή άλλων χαρακτηριστικών. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί σταθερά εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις ευαισθητοποίησης που ενισχύουν την ενσυναίσθηση και τη συμπεριληπτική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Χαρακτηριστικά, οι άνθρωποί της συμμετείχαν σε εσωτερική εκπαίδευση με τον οργανισμό Nevronas για τη «Συμπεριληπτική Επικοινωνία», ενώ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, πραγματοποιήθηκε βιωματική δράση σε συνεργασία με τη Liberty Assistance & Guide Dogs.

Παράλληλα, η δέσμευση της εταιρείας στη συμπερίληψη αποτυπώνεται έμπρακτα και μέσα από πρωτοβουλίες που υλοποιεί σταθερά σε κοινωνικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas στηρίζει δράσεις όπως το CAFF FAMILY DAY x DESMOS και τα Πακέτα Αγάπης του Ιδρύματος Χατζηγάκη, συμβάλλοντας στην υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών. Επιπλέον, μάρκες της εταιρείας, όπως το Dove, το Skip, η Klinex, η AIM, το Ultrex και το Dove Men+Care, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την κοινωνική προσφορά, αναδεικνύοντας ζητήματα που συνδέονται με την αυτοπεποίθηση, την ισότιμη εκπροσώπηση, τη στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η Αλεξάνδρα Κατσινέλη, Communications & Corporate Affairs Manager ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas & 1UL Europe, δήλωσε: «Για εμάς στην ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas, η συμπερίληψη, η ισότητα και η διαφορετικότητα δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας και της στρατηγικής μας. Η σημαντική αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να είναι ο εαυτός του, να αισθάνεται ότι ανήκει και να εξελίσσεται ισότιμα, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Το σήμα διαφορετικότητας είναι μια αναγνώριση της μακρόχρονης προσπάθειας μας να υλοποιούμε δράσεις που προάγουν την ισότητα, ενισχύουν τη συμπερίληψη και καταπολεμούν τις διακρίσεις, με απώτερο στόχο να προσφέρουμε πραγματικό όφελος για την κοινωνία».

Η αξιολόγηση για το Σήμα Διαφορετικότητας βασίζεται σε δύο πυλώνες: αφενός στις πρακτικές συμπερίληψης στον χώρο εργασίας, όπως η στρατηγική, οι εσωτερικές διαδικασίες, η εκπαίδευση και η προσβασιμότητα, και αφετέρου στα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού, αποτυπώνοντας τη δέσμευση των επιχειρήσεων για παροχή ίσων ευκαιριών.