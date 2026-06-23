Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 αναμένεται άστατος καιρός στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με έμφαση σε ορεινά τμήματα. Σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 32-34, στη Θεσσαλία από 16 έως 33-35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 34-36, στα Επτάνησα από 18 έως 32-33 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 18 έως 32-33 βαθμούς, αλλά στις Κυκλάδες και στη Βόρεια Κρήτη οι μέγιστες δε θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα επικρατήσουν νότιοι, νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου.