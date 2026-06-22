Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής θωράκισης της χώρας πραγματοποιείται τη Δευτέρα, με τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου (ΔΙΠΛΗΚΥΒ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στο Πεντάγωνο.

Στην τελετή βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, οι οποίοι εγκαινίασαν το νέο επιχειρησιακό κέντρο που φιλοδοξεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην προστασία των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της κυβερνοάμυνας για την εθνική ασφάλεια έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ στο Πεντάγωνο.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας», επισημαίνοντας ότι οι σύγχρονες απειλές δεν περιορίζονται πλέον στη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, αλλά επεκτείνονται στο διάστημα και στον κυβερνοχώρο.

«Οι πόλεμοι δεν διεξάγονται μόνο στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται και στο ψηφιακό μέτωπο», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνοεπιθέσεις, οι εκστρατείες παραπληροφόρησης και οι προσπάθειες αποσταθεροποίησης συνιστούν νέες μορφές απειλών που απαιτούν διαρκή επαγρύπνηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η κυβερνοασφάλεια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της «Ατζέντας 2030» για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας το νέο κτίριο ως «σημείο αιχμής» για την ψηφιακή θωράκιση της χώρας.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, επισήμανε ότι η τεχνολογία προσφέρει μεγάλες δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει την έκθεση κρίσιμων συστημάτων σε νέους κινδύνους.

«Σε έναν κόσμο γεωπολιτικών ανακατατάξεων και ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων, η Ελλάδα δεν μένει αδρανής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον τόσο εξειδικευμένο προσωπικό όσο και σύγχρονες υποδομές που αποτελούν την «τεχνολογική ραχοκοκαλιά» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, χάρη στην οποία υλοποιήθηκε το έργο, χαρακτηρίζοντας τις νέες εγκαταστάσεις ως ένα «υπερσύγχρονο ψηφιακό οχυρό» για την προστασία των εθνικών συμφερόντων στον κυβερνοχώρο.

Το υπερσύγχρονο κτίριο εκτείνεται σε επιφάνεια 2.500 τετραγωνικών μέτρων και σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα της κυβερνοάμυνας και της ψηφιακής ασφάλειας.

Η θεμελίωση του έργου πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από τον δωρητή Αθανάσιο Λασκαρίδη, ενώ πλέον τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία ως κεντρικός κόμβος αντιμετώπισης ψηφιακών απειλών και κυβερνοεπιθέσεων.