Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, Έβο Μοράλες, γνωστοποίησε τη Δευτέρα ότι προχωρά στην άρση των αποκλεισμών δρόμων στην περιοχή Τσαπάρε, που αποτελεί το βασικό πολιτικό του προπύργιο και ένα από τα τελευταία σημεία κινητοποιήσεων που παρέμεναν ενεργά στη χώρα, έπειτα από επτά εβδομάδες διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης.

«Προς το παρόν, τηρούμε ανακωχή. Δεν πρόκειται για παράδοση άνευ όρων», είπε ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης με στελέχη συνδικάτων καλλιεργητών κόκας στην Τσαπάρε, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Από τις αρχές Μαΐου, συνδικάτα, οργανώσεις αυτοχθόνων και κοκαλέρος, καλλιεργητών κόκας, πολλαπλασίασαν τις διαδηλώσεις και τους αποκλεισμούς δρόμων, απαιτώντας την παραίτηση του συντηρητικού προέδρου Ροδρίγο Πας, με φόντο την οικονομική κρίση, τη χειρότερη στο κράτος των Άνδεων τα τελευταία 40 χρόνια.

Ο αριθμός των αποκλεισμένων δρόμων μειώθηκε σε εννιά το πρωί χθες Δευτέρα, αφού τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που κήρυξε ο πρόεδρος της Βολιβίας για να βάλει τέλος στις μαζικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, που προκάλεσαν εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων, τροφίμων και φαρμάκων σε πολλές πόλεις.

Ο κεντροδεξιός νυν πρόεδρος κατηγορεί τον σοσιαλιστή προκάτοχό του Έβο Μοράλες (2006-2019) πως ενορχήστρωσε το κίνημα που απαιτούσε την παραίτησή του.

Στην κορύφωση της κρίσης, οι αρχές καταμετρούσαν ως και εκατό μπλόκα σε δρόμους της χώρας. Τα τελευταία εννιά ήταν συγκεντρωμένα στον νομό Κοτσαμπάμπα, σε οδικούς άξονες που συνδέουν τη Λα Πας με την αγροτική περιοχή Σάντα Κρους και λιμάνια στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο Έβο Μοράλες παραμένει φυλασσόμενος από αυτόχθονες υποστηρικτές του σε κοινότητα όπου έχει καταφύγει, τη Λάουκα Ένιε, όπου ζουν πολλοί κοκαλέρος, στην Τσαπάρε, για να αποφύγει την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που απορρίπτει.