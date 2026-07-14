Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ABC News ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και διαρκούν εδώ και περίπου δύο ώρες, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες επίσημες πληροφορίες για τους στόχους ή την έκταση των πληγμάτων.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απάντησε στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξουδετερώσει σημαντικό μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

«Η ρητορική τους συνεχίζεται, αλλά το ερώτημα είναι αν πέτυχαν τους στόχους τους στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε τηλεοπτικό του μήνυμα.

Παράλληλα διερωτήθηκε τι κατάφεραν, όπως είπε, όσοι επιχείρησαν να αποδυναμώσουν τη χώρα του, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται «κάθε σπιθαμή της πατρίδας του».

The US forces started retailation



Following the Iranian attack on Bahrain using cluster munitions, The United States Airforce started bombing IRGC positions in Shiraz, Iran. At least 10 fighter jets struck Imam Javad Missile Base & Fars Province Command. pic.twitter.com/g1SKaRqSuW — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 14, 2026

Σειρήνες στο Μπαχρέιν

Το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο και στις χώρες του Κόλπου. Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ήχησαν εκ νέου σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, καλώντας τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μετακινηθούν στα πλησιέστερα ασφαλή σημεία.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αρχών της χώρας ότι είχαν αναχαιτίσει αρκετές επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν.

Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι εκρήξεις που αναφέρθηκαν νωρίτερα στην πόλη Αντιμεσκ δεν οφείλονταν σε εχθρική επίθεση. Επικαλούμενα τις τοπικές αρχές, ανέφεραν ότι επρόκειτο για ελεγχόμενες εκρήξεις, διαψεύδοντας πληροφορίες περί στρατιωτικού πλήγματος στην περιοχή.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται και το Κουβέιτ. Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν αναχαιτίσεις εχθρικών εναέριων μέσων εντός του εθνικού εναέριου χώρου, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.