Το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέστη επιθέσεις στον εναέριο χώρο του, την ώρα που το Ιράν εντείνει τα πλήγματά του στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Η εξέλιξη καταγράφεται με φόντο την αυξανόμενη ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμο σημείο διεθνούς ναυσιπλοΐας και ενεργειακών ροών. Οι αρχές του Κουβέιτ διερευνούν τα περιστατικά και συντονίζονται με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους για την ασφάλεια του εναέριου χώρου.



Διπλωματικές πηγές προειδοποιούν ότι κάθε περαιτέρω κλιμάκωση κινδυνεύει να επηρεάσει τις εμπορικές μεταφορές και τις τιμές ενέργειας, ενώ καλούν σε ψυχραιμία και αποφυγή μονομερών ενεργειών.

«Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαιτίζουν αυτήν την ώρα εχθρικά εναέρια μέσα, εντός του κουβεϊτιανού εναέριου χώρου» ανέφερε το γενικό επιτελείο, καλώντας τους κατοίκους «να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι αρχές».



Στο Ιράν, το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις «άγνωστης αιτιολογίας» στο νησί Κεσμ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ένα αμερικανικό βλήμα εξερράγη κοντά σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση στο νησί Κις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.