Ως «Fake News» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τις πληροφορίες που θέλουν το Ιράν να επιβάλλει ή να εισπράττει διόδια και άλλες χρεώσεις από τα πλοία που διέρχονται τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη διαβεβαίωσε επισήμως την Ουάσινγκτον πως δεν επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ασφάλιστρα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση στα διερχόμενα πλοία.

Ωστόσο, ο Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα προς το Ιράν, προειδοποιώντας ότι εάν αποδειχθεί πως οι διαβεβαιώσεις αυτές είναι ψευδείς, τότε οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών θα διακοπούν άμεσα.

Iran has informed the U.S. that, despite troublemaking Fake News reporting to the contrary, there are “NO TOLLS, NO INSURANCE COSTS, & NO OTHER CHARGES OF ANY KIND BEING SOUGHT OR RECEIVED BY IRAN ON SHIPS TRAVELING THE STRAIT OF HORMUZ. If this is false information, negotiations… pic.twitter.com/w1JsOdRqID — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 24, 2026

«Το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι, παρά τις κακόβουλες αναφορές των Fake News, δεν επιβάλλονται ούτε εισπράττονται διόδια, κόστη ασφάλισης ή άλλες χρεώσεις οποιουδήποτε είδους στα πλοία που διέρχονται τα Στενά του Ορμούζ. Αν αυτό αποδειχθεί ψευδές, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια

Στην ίδια δήλωση, ο Τραμπ διέψευσε επίσης τα σενάρια περί οικονομικής ενίσχυσης της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι δεν έχει δοθεί κανένα χρηματικό ποσό στο Ιράν, ούτε έχουν αποδεσμευτεί κεφάλαια προς όφελος της ιρανικής κυβέρνησης.

Όπως εξήγησε, μέρος των ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αγορά αγροτικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να καλυφθούν βασικές ανάγκες του ιρανικού πληθυσμού.

«Δεν έχει δοθεί κανένα χρηματικό ποσό στο Ιράν. Θα αποδεσμεύσουμε ένα μέρος των χρημάτων τους για την αγορά καλαμποκιού, σιταριού, σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων από τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους», σημείωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρές ανάγκες σε τρόφιμα και πως οποιαδήποτε αποδέσμευση πόρων θα αφορά αποκλειστικά την κάλυψη αυτών των αναγκών μέσω αμερικανικών προϊόντων.