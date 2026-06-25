Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, καθώς η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ επανέρχεται σταδιακά σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ οι αγορές παρακολουθούν στενά τόσο την πορεία της διέλευσης των εμπορικών πλοίων όσο και τις επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων.

Το διεθνές σημείο αναφοράς του πετρελαίου Brent υποχώρησε προσωρινά κάτω από τα 72,48 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο στο οποίο βρισκόταν την ημέρα πριν από την έναρξη των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, προτού ανακάμψει ελαφρώς στα 72,63 δολάρια.

Οι τιμές της ενέργειας γνώρισαν έντονες διακυμάνσεις από τη στιγμή που το Ιράν απάντησε στις επιθέσεις κλείνοντας ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό μέσω της οποίας διακινούνται μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, η τιμή του αργού πετρελαίου καταγράφει σημαντική πτώση από τις 17 Ιουνίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης (MOU), το οποίο προβλέπει περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.

Αντιπρόσωποι των δύο πλευρών συναντήθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Ελβετία για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι διαπραγματεύσεις είχαν ως αποτέλεσμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν σε μερική άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler, ο αριθμός των πλοίων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Όπως ανέφερε η εταιρεία στο BBC, ανάμεσα στα πλοία που διέρχονται τις τελευταίες ημέρες περιλαμβάνονται δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), λιπασμάτων και άλλων εμπορευμάτων.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δημιούργησαν επίσης μία «γραμμή επικοινωνίας» με στόχο την αποφυγή παρεξηγήσεων και τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους τη Δευτέρα οι διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων ναυτιλιακού κινδύνου Marisks, Δημήτρης Μανιάτης, έκανε λόγο για «τεράστια μεταβολή», επισημαίνοντας ότι πολύ περισσότερα πλοία χρησιμοποιούν πλέον τα Στενά τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας του, περίπου 80 πλοία έχουν διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ από τη Δευτέρα, μετά τον πρώτο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία.

Ο ίδιος εξήγησε ότι περιορισμένος αριθμός πλοίων μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα βόρειο θαλάσσιο πέρασμα, έπειτα από άδεια των ιρανικών αρχών. Παράλληλα, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει εκδώσει οδηγίες για τη χρήση μιας νότιας διαδρομής, η οποία θεωρείται ασφαλής από νάρκες και άλλα εμπόδια που είχαν τοποθετηθεί μετά την έναρξη του πολέμου.

Παρά τη σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας, ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά εξακολουθεί να παραμένει χαμηλότερος από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο, όταν περισσότερα από 100 πλοία διέσχιζαν καθημερινά τη θαλάσσια οδό. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες πλοία εξακολουθούν να περιμένουν στον Περσικό Κόλπο.

Η έναρξη του πολέμου με το Ιράν είχε προκαλέσει απότομη άνοδο στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια, ενώ πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πόσο γρήγορα θα υποχωρήσουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μέση τιμή της απλής βενζίνης διαμορφώνεται πλέον περίπου στα 3,93 δολάρια το γαλόνι, μετά την κορύφωσή της στα 4 δολάρια ανά γαλόνι τον Απρίλιο, που αποτέλεσε το υψηλότερο επίπεδο από το 2022. Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται αισθητά πάνω από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε την Τετάρτη τη διενέργεια έρευνας για μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, κατηγορώντας τη Shell, την ExxonMobil και άλλες επιχειρήσεις ότι «αισχροκερδούν» εις βάρος των οδηγών, επειδή δεν μειώνουν τις τιμές των καυσίμων παρά τη σημαντική πτώση του κόστους του πετρελαίου.

«Οι τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει τόσο πολύ και δεν βλέπουμε αντίστοιχη μείωση στις αντλίες, όπως θα έπρεπε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.

Από την πλευρά του, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου, που εκπροσωπεί τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστήριξε ότι οι τιμές των καυσίμων «δεν κινούνται παράλληλα με τις τιμές του αργού πετρελαίου».

Παρόμοιες κατηγορίες για αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης έχουν διατυπωθεί και σε βάρος ενεργειακών εταιρειών στη Βρετανία μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Ωστόσο, η βρετανική αρχή ανταγωνισμού ανέφερε τον προηγούμενο μήνα ότι δεν διαπίστωσε εκτεταμένες ενδείξεις τέτοιων πρακτικών, προσθέτοντας πως τα μέσα περιθώρια κέρδους παρέμειναν «σε γενικές γραμμές αμετάβλητα» μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου.