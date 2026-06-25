Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ κατηγόρησε σήμερα το NATO πως ήταν «συνεργός» στον «παράνομο επιθετικό πόλεμο» τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ο κ. Μπαγαεΐ αντέδρασε με το σχόλιο αυτό στη δήλωση που έκανε στο Fox News ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, ο Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με τον οποίο «500 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία» στο πλαίσιο της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης που βαφτίστηκε «Επική Οργή».

Ακόμη, ο κ. Ρούτε διαβεβαίωσε πως το αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου χρειάστηκε να μειώσει τις εμπορικές πτήσεις που εκτελούνταν σε αυτό για να επιτρέψει να αποπροσγειώνονται αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, καθώς και ότι έγιναν από 4.000 ως 5.000 έξοδοι αμερικανικών αεροσκαφών από βάσεις στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύρραξης.

«Αυτή είναι σαφής και ενοχοποιητική παραδοχή της άμεσης συνέργειας του NATO στον παράνομο επιθετικό πόλεμο που διεξήχθη εναντίον κυρίαρχου κράτους μέλους του ΟΗΕ», τόνισε ο κ. Μπαγαεΐ μέσω X.

«Ο ΓΓ του NATO κατονόμασε ρητώς την Ιταλία και τη Ρουμανία», αποκάλυψε πως οι χώρες αυτές «συμμετείχαν στην επίθεση εναντίον του Ιράν», συνέχισε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.

«Οι χώρες αυτές, όπως και όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που παρείχαν την υποστήριξή τους στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, οφείλουν να εξηγήσουν στους λαούς τους και στον κόσμο γιατί επέλεξαν να γίνουν συνεργοί στην κατάφωρη επίθεση και στη διάπραξη μαζικών φρικαλεοτήτων σε βάρος του ιρανικού λαού», ιδίως στη Μινάμπ», συμπλήρωσε ο κ. Μπαγαεΐ.

Στην Ιταλία, το υπουργείο Άμυνας καταδίκασε χθες τις δηλώσεις του κ. Ρούτε, κρίνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας πρόβαλε ισχυρισμό «εντελώς ψευδή» και διαβεβαιώνοντας πως η Ρώμη δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους παρά μόνο για τεχνικές και επιμελητειακές πτήσεις, όχι για αποστολές μάχης.