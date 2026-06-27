Το φημισμένο κρατικό Balletto di Milano, που θεωρείται από τα σημαντικότερα της Ιταλίας και παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της «Carmen», σε μια νέα φρέσκια προσέγγιση της νουβέλας του Prosper Mérimée -ευρέως γνωστή από την ομώνυμη όπερα του Georges Bizet-, και πάνω στην πρωτότυπη μουσική του, μετά την επιτυχία της παράστασης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται τον Ιούλιο για πρώτη φορά στον Πειραιά!

Η Carmen είναι ένα έργο για την αγάπη και το μοιραίο πάθος και αφηγείται την τραγική ιστορία μιας έντονα ανεξάρτητης γυναίκας, που παρακολουθεί την επιθυμία της για ελευθερία να καταρρέει, από την καταστροφική ζήλια ενός άντρα, μέχρι την τελική, σπαρακτική πτώση της στα χέρια του.

Το Balletto di Milano, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρυλική Ακαδημία La Scala, συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του ιταλικού μπαλέτου και γοητεύει το κοινό σε όλο τον κόσμο με την τέχνη και την κομψότητά των παραστάσεών του. Έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλη την Ιταλία και έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες σκηνές στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ελβετία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Κύπρο κ.ά.

Από το 1998, ο θίασος διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Carlo Pesta, Ιππότη του Τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας, ο οποίος σπούδασε χορό στη σχολή του Teatro alla Scala στο Μιλάνο και στη Σχολή Χορού της Μόσχας και, για πολλά χρόνια, υπήρξε σολίστ στο Μπαλέτο της La Scala. Χάρη σε εκείνον, οι χορευτές του Balletto di Milano έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τεχνικής αρτιότητας.

Το ύφος του Balletto di Milano είναι νεοκλασικό – διατηρεί την κλασική βάση, όπως την ελαφρότητα και την αέρινη ποιότητα των χορευτών, την ακρίβεια κάθε φράσης και την τεχνική τελειότητα, και την εμπλουτίζει με νέες και απρόσμενες κινήσεις από τη σύγχρονη χορογραφία.

Η παράσταση της Carmen θεωρείται από τα πιο πρωτότυπα έργα του ρεπερτορίου του, με όλες τις εμφανίσεις να γίνονται sold out. Η συναρπαστική και εκφραστική χορογραφία πάνω στην εμβληματική μουσική του George Bizet, με την περίφημη Habanera, τις σκηνές χορού των Τσιγγάνων αλλά και των Στρατιωτών, τα εντυπωσιακά pas de deux, τους έντονους φωτισμούς και τα ευφάνταστα σκηνικά δίνουν ένα στίγμα θεατρικότητας που κάνει το έργο ξεχωριστό για τη δραματική, γεμάτη ενέργεια ατμόσφαιρά του.

Carmen. Μια αθάνατη ιστορία που συνεχίζει να προκαλεί έντονα συναισθήματα.

Ένα μπαλέτο για τον παθιασμένο έρωτα.

Έργο βασισμένο στην ομώνυμη ιστορία του Prosper Mérimée

Μουσική: Georges Bizet

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Carlo Pesta

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Τετάρτη 15 Ιουλίου

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