Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ που έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Σεπτέμβριο αναμένεται να αποτελέσει μία από τις ακριβότερες και πιο εντυπωσιακές παραγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο live έχει ήδη ξεπεράσει το φράγμα των 5 εκατομμυρίων ευρώ, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ακόμη υψηλότερα ποσά.

«Η Άννα Βίσση είναι πρόθυμη να δώσει περισσότερα. Θα ξεπεράσει τα δέκα εκατομμύρια ευρώ», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην τηλεοπτική εκπομπή, δίνοντας το στίγμα για το μέγεθος του εγχειρήματος.

Το ραντεβού με τον Κιμ Γκάβιν και οι τεχνικές προδιαγραφές

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα επιδιώκει να δώσει διεθνή αέρα στο show, πραγματοποιώντας επαφές με κορυφαίους επαγγελματίες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Άννα Βίσση πραγματοποιεί συνάντηση με τον σκηνοθέτη της Adele, Κιμ Γκάβιν, για να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους.

Το σχεδιαζόμενο σκηνικό περιλαμβάνει υποδομές που σπάνια εμφανίζονται σε εγχώριες διοργανώσεις. Πιο συγκεκριμένα, το κεντρικό στοιχείο του show που ετοιμάζει η Άννα Βίσση, θα είναι μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, η οποία θα περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της βραδιάς, επιτρέποντας στο κοινό να απολαμβάνει τη δημοφιλή ερμηνεύτρια από κάθε σημείο του σταδίου.

Παράλληλα, ένας μεγάλος διάδρομος θα διασχίζει τον χώρο, δίνοντας στην Άννα Βίσση τη δυνατότητα να βρίσκεται διαρκώς κοντά στους χιλιάδες θαυμαστές της.

Η παραγωγή θα υποστηριχθεί από κορυφαίο τεχνικό εξοπλισμό. Δεκάδες κάμερες, γιγαντοοθόνες νέας γενιάς, προηγμένα συστήματα ήχου, εντυπωσιακά φωτιστικά εφέ και drones που θα πραγματοποιούν εναέριες λήψεις αναμένεται να συνθέσουν ένα σκηνικό αντάξιο μεγάλων διεθνών συναυλιών.

Το κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου

Η εμφάνιση στο στάδιο της Αθήνας έρχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν για μια δεκαετία. Μετά από δέκα χρόνια εμφανίσεων, η Άννα Βίσση ολοκλήρωσε τον κύκλο της στο Hotel Ερμού, κλείνοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας της με ένα συγκινητικό φινάλε.

Η ίδια η τραγουδίστρια έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη σημασία που έχει αυτή η συναυλία στο ΟΑΚΑ, ορίζοντάς την ως έναν σταθμό μετάβασης για την πορεία της. Όπως έχει εξηγήσει η Άννα Βίσση, η συναυλία στο ΟΑΚΑ θα κλείσει έναν μεγάλο κύκλο της καριέρας της και ελπίζει ότι ταυτόχρονα θα ανοίξει ένας νέος και καλύτερος κύκλος, υποσχόμενη ότι θα ανταποκριθεί στην αγάπη του κοινού με την καλύτερη της απόδοση.

Απευθυνόμενη μάλιστα στους θαυμαστές της, είχε αποκαλύψει την ακριβή ημερομηνία της εκδήλωσης δηλώνοντας: «Το ΟΑΚΑ θα είναι τέλος Σεπτεμβρίου. Θα βγει όπου να’ ναι ανακοίνωση. Τι να το κρύψω; 26 Σεπτεμβρίου, ετοιμαστείτε. Κλείνει ένας ωραίος κύκλος, και εύχομαι και σε εσάς, που με εμπιστεύεστε, που με ακολουθείτε, να ανοίξει ένας καινούργιος καλύτερος. Γι’ αυτό θα προσπαθώ πάντα».