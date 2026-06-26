Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι ένας τραγουδιστής με σπάνιο ερμηνευτικό χάρισμα που έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια την αγάπη του κοινού. Ερμήνευσε μοναδικά το «Όνειρο Απατηλό» στην περίφημη διασκευή του Μίνου Μάτσα για την κινηματογραφική ταινία «Ευτυχία», ενώ έγινε περισσότερο γνωστός στο ευρύ κοινό, όταν ερμήνευσε το τραγούδι του ίδιου συνθέτη «Ιστορία» στην τηλεοπτική σειρά «Οι Πανθέοι» του ΣΚΑΪ.

Δύο τραγούδια που τώρα, δίνουν από κοινού και τον τίτλο της παράστασης «Ένα όνειρο, μια ιστορία» που θα παρουσιαστεί στο στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, δημιουργώντας έτσι το κλίμα μέσα στο οποίο θα ανθίσει το πρόγραμμα που με ευαισθησία και γνώση έφτιαξε ο σπουδαίος Νεοκλής Νεοφυτίδης.

Αυτή η μουσική παράσταση για πιάνο και φωνή χωρίζεται σε μικρές μουσικές ενότητες, με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη να τραγουδάει ορισμένες από τις πιο σημαντικές στιγμές του αστικού λαϊκού ρεπερτορίου σαν να λέει διαφορετικές ιστορίες. Ιστορίες που θα μας οδηγήσουν στα τραγούδια που έγραψαν ανάμεσα σε άλλους ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Μάνος Λοΐζος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Γιάννης Σπανός.

Με αφορμή την εμφάνισή του στο στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, την Τετάρτη 8 Ιουλίου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης μίλησε στο Newsbeast.

– Η παράσταση έχει τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Γιατί επιλέχτηκε ο συγκεκριμένος τίτλος και τι σημαίνουν για εσάς αυτά τα δύο στοιχεία;

Πιστεύω πως όλοι οι άνθρωποι ζούμε ανάμεσα σε ένα όνειρο και σε μια ιστορία. Το όνειρο είναι αυτό που μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε, να δημιουργούμε, να ελπίζουμε. Η ιστορία είναι οι εμπειρίες μας, οι μνήμες μας, οι άνθρωποι που συναντήσαμε και μας διαμόρφωσαν. Αυτός ο τίτλος εκφράζει ακριβώς και τη φιλοσοφία της παράστασης. Τα τραγούδια που παρουσιάζουμε είναι κομμάτια που γεννήθηκαν μέσα από τα όνειρα σπουδαίων δημιουργών και έγιναν ιστορίες που συνόδευσαν τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Για μένα, κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, νιώθω ότι αφηγούμαι αυτές τις ιστορίες και ταυτόχρονα συνεχίζω να ονειρεύομαι μαζί με το κοινό.

– Στο πρόγραμμα υπάρχουν κομμάτια των Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, Λεοντή, Καλδάρα, Λοΐζου, Μικρούτσικου και Σπανού. Ποιο κοινό στοιχείο αυτών των δημιουργών σας συγκινεί περισσότερο;

Μπορεί ο καθένας να είχε το δικό του μουσικό σύμπαν, όμως όλους τους ενώνει η αλήθεια και η βαθιά αγάπη για τον άνθρωπο. Έγραψαν τραγούδια που δεν περιορίστηκαν στην εποχή τους, αλλά κατάφεραν να μιλούν σε κάθε γενιά. Με συγκινεί ο τρόπος που συνέδεσαν τη μουσική με την ποίηση, με τα κοινωνικά ζητήματα, με τον έρωτα, με τις αγωνίες και τις ελπίδες του κόσμου. Δεν έγραψαν απλώς επιτυχίες. Δημιούργησαν έργα που έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο μάθημα για εμάς τους νεότερους ερμηνευτές: να υπηρετούμε το τραγούδι με ειλικρίνεια και σεβασμό.

– Πώς είναι να ερμηνεύετε τα τραγούδια τους; Και πώς προσεγγίζει ένας ερμηνευτής σήμερα τραγούδια που έχουν σφραγιστεί από μεγάλους συνθέτες;

Είναι μεγάλη συγκίνηση αλλά και μεγάλη ευθύνη. Αυτά τα τραγούδια έχουν ήδη μια τεράστια διαδρομή. Έχουν αγαπηθεί, έχουν συνδεθεί με μεγάλες φωνές και έχουν συνοδεύσει τις ζωές των ανθρώπων. Όταν τα ερμηνεύω, δεν προσπαθώ να αναπαράγω κάτι που έχει ήδη γίνει. Προσπαθώ να καταλάβω τι ήθελε να πει ο δημιουργός, να βρω τη δική μου σχέση με το τραγούδι και να το μοιραστώ με αλήθεια. Πιστεύω πως το κοινό δεν ζητά από έναν ερμηνευτή να αντιγράψει το παρελθόν. Ζητά να νιώσει ξανά τη συγκίνηση μέσα από μια νέα ματιά. Αν καταφέρεις να το κάνεις αυτό, τότε το τραγούδι συνεχίζει να ζει.

– Γιατί πιστεύετε ότι αυτά τα τραγούδια παραμένουν ζωντανά μέσα στον χρόνο;

Γιατί είναι αληθινά. Μιλούν για συναισθήματα που δεν αλλάζουν ποτέ. Ο έρωτας, η απώλεια, η νοσταλγία, η ελπίδα, η ανάγκη για ελευθερία είναι πράγματα που αφορούν τον άνθρωπο σε κάθε εποχή. Επίσης, αυτά τα τραγούδια έχουν ποιότητα. Έχουν σπουδαία μουσική, σπουδαίους στίχους και μια βαθιά ειλικρίνεια. Δεν δημιουργήθηκαν για να κρατήσουν μια σεζόν, αλλά για να αφήσουν αποτύπωμα. Και τελικά ο χρόνος είναι ο πιο αυστηρός κριτής. Όταν ένα τραγούδι εξακολουθεί να συγκινεί πενήντα ή εξήντα χρόνια μετά τη δημιουργία του, σημαίνει ότι έχει αγγίξει κάτι ουσιαστικό μέσα μας.

– Η ερμηνεία σας στο «Όνειρο Απατηλό» για την ταινία «Ευτυχία» ξεχώρισε. Πώς ήταν για εσάς η εμπειρία αυτή;

Ήταν μια εμπειρία που θα τη θυμάμαι πάντα. Το «Όνειρο Απατηλό» είναι ένα τραγούδι με τεράστια συναισθηματική δύναμη και ιστορία. Όταν καλείσαι να το ερμηνεύσεις, αντιλαμβάνεσαι αμέσως το βάρος αλλά και την ομορφιά αυτής της ευθύνης. Η ταινία «Ευτυχία» έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς νέους ανθρώπους να γνωρίσουν ξανά την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου και τα τραγούδια της. Αυτό ήταν ίσως το πιο σημαντικό. Ένιωσα μεγάλη χαρά που συμμετείχα σε αυτή τη γέφυρα ανάμεσα στις γενιές. Γιατί η μουσική έχει νόημα όταν συνεχίζει να συγκινεί και να εμπνέει.

– Το τραγούδι «Ιστορία», μέσα από τους «Πανθέους», σας σύστησε σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό. Πώς βιώσατε αυτή την αναγνώριση;

Με πολλή ευγνωμοσύνη. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις ένα τραγούδι να φτάνει σε σπίτια και καρδιές ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών. Αυτό που με συγκίνησε περισσότερο ήταν τα μηνύματα που έλαβα από νέους ανθρώπους, οι οποίοι ίσως δεν με γνώριζαν μέχρι τότε και μέσα από το τραγούδι ένιωσαν κάτι δικό τους. Η αναγνώριση είναι σημαντική, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι να νιώθεις ότι η δουλειά σου αγγίζει τον κόσμο. Αυτό είναι που μένει τελικά.

– Νιώθετε μέσα από τις ερμηνείες σας ως ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο χθες και το σήμερα;

Θα ήθελα να πιστεύω πως ναι. Θεωρώ πολύ σημαντικό να κρατάμε ζωντανή τη μουσική μας κληρονομιά, όχι όμως σαν ένα μουσειακό είδος, αλλά σαν κάτι που συνεχίζει να αναπνέει και να εξελίσσεται. Το χθες έχει να μας διδάξει πολλά και το σήμερα έχει ανάγκη από ουσία και αλήθεια. Αν μέσα από τις ερμηνείες μου μπορώ να φέρω πιο κοντά αυτές τις δύο εποχές, τότε αισθάνομαι ότι έχω πετύχει κάτι ουσιαστικό.

– Σας συγκινούσαν πάντα αυτά τα τραγούδια; Και γιατί;

Ναι, από πολύ μικρή ηλικία. Μεγάλωσα ακούγοντας αυτά τα τραγούδια και νιώθοντας ότι έχουν μια ιδιαίτερη δύναμη. Όσο μεγαλώνω, ανακαλύπτω καινούργιες πτυχές τους. Ένα τραγούδι που άκουγα στα είκοσί μου, το καταλαβαίνω διαφορετικά σήμερα. Αυτή είναι η μαγεία της μεγάλης τέχνης: μεγαλώνει μαζί σου. Και ίσως γι’ αυτό δεν τα βαριέσαι ποτέ. Γιατί κάθε φορά σου αποκαλύπτουν κάτι καινούργιο.

– Η παράσταση θα μας ταξιδέψει σε μια άλλη εποχή. Εσείς προσωπικά νοσταλγείτε το παρελθόν;

Νοσταλγώ περισσότερο τις αξίες παρά την ίδια την εποχή. Τη βαθύτερη σχέση που είχαν οι άνθρωποι με τη μουσική, τη σημασία που έδιναν στους στίχους, τη συλλογικότητα. Όμως δεν πιστεύω ότι πρέπει να μένουμε κολλημένοι στο παρελθόν. Οφείλουμε να προχωράμε, παίρνοντας μαζί μας ό,τι πολύτιμο μάς άφησαν οι προηγούμενοι,…αυτό αφορά τη ζωή γενικά. Η μουσική άλλωστε δεν κοιτάζει πίσω. Ενώνει εποχές και ανθρώπους.

– Καταφεύγουμε σε αυτά τα τραγούδια λόγω νοσταλγίας ή γιατί σήμερα δύσκολα βρίσκουμε ανάλογα κομμάτια;

Σίγουρα η νοσταλγία παίζει έναν ρόλο, όμως δεν είναι ο μόνος λόγος. Ο κόσμος επιστρέφει σε αυτά τα τραγούδια γιατί βρίσκει μέσα τους ποιότητα, αλήθεια και βάθος και τους αφορά το περιεχόμενο τους.

Σήμερα υπάρχουν εξαιρετικοί δημιουργοί και αξιόλογες δουλειές. Όμως τα τραγούδια εκείνης της εποχής έχουν περάσει τη δοκιμασία του χρόνου και έχουν γίνει κομμάτι της ζωής μας. Δεν τα ακούμε μόνο επειδή μας θυμίζουν κάτι. Τα ακούμε γιατί εξακολουθούν να έχουν κάτι σημαντικό να μας πουν.

– Αν στο κοινό της παράστασης στο Κηποθέατρο δείτε πολλά νέα παιδιά, τι θα σημαίνει αυτό για εσάς;

Θα είναι η μεγαλύτερη δικαίωση. Γιατί θα σημαίνει ότι αυτά τα τραγούδια συνεχίζουν να συγκινούν και να εμπνέουν ανθρώπους που γεννήθηκαν πολλές δεκαετίες μετά τη δημιουργία τους. Πιστεύω πολύ στους νέους ανθρώπους και στη σχέση τους με τη μουσική. Όταν τους δώσεις κάτι αληθινό, το αγκαλιάζουν. Αν δω νέες γενιές να τραγουδούν μαζί μας αυτά τα τραγούδια, θα νιώσω ότι η αλυσίδα δεν έσπασε. Ότι η μουσική συνεχίζει το ταξίδι της. Και αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο συναίσθημα για έναν ερμηνευτή.

«Ένα όνειρο, μια ιστορία»

Ερμηνεία: Κώστας Τριανταφυλλίδης

Καλλιτεχνική επιμέλεια – πιάνο: Νεοκλής Νεοφυτίδης

Ηχοληψία: Ηλίας Λάκκας

Δημοτικό Θέατρο Παπάγου

Πότε: Τετάρτη 8 Ιουλίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: ticketservices.gr