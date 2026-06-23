Μετά από δύο αξέχαστες sold out συναυλίες στο Θέατρο Βράχων, ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια στη δισκογραφία, μαζί με την παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς και συνεργάτες του, ανανεώνουν το ραντεβού με το κοινό.

Στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου θα βρεθούν στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά για δύο υπέροχες, μοναδικές μουσικές βραδιές!

Ο Γιάννης Κότσιρας, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών δεκαετιών στη δισκογραφία, θυμάται: «Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο Metropolis και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου cd στη βιτρίνα. Ήταν το “Αθώος ένοχος”. Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά . Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που όμως έμεινε απόλυτα ίδιο. Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών»

Στη συναυλία του Βεάκειου Θεάτρου στη σκηνή μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα θα είναι στις 14 Σεπτεμβρίου η Ευανθία Ρεμπούτσικα, και στις 15 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Μιτζέλος.

Η συναυλία θα είναι πλήρως προσβάσιμη για όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με κινητική, ακουστική αναπηρία και αναπηρία όρασης.

Ταυτότητα συναυλίας

Συντελεστές

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις: Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης

Τραγούδι /Βιολί: Μαρία Μιχαλάκα

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας και Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου / Guest: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου / Guest: Αντώνης Μιτζέλος

Ώρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια

Προπώληση:

25€ Α ζώνη

22€ Β ζώνη

20€ Γ ζώνη

ΑΜΕΑ: 18€

Προπώληση: TicketServices.gr