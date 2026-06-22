Φαντάσου να μπαίνεις στη βιομηχανική αυλή της Πειραιώς 260 μια καλοκαιρινή βραδιά και, περνώντας το κατώφλι του Χώρου Β, να μεταφέρεσαι ξαφνικά μέσα σε μια φωτεινή οθόνη του YouTube.

Αυτή ακριβώς την αίσθηση αφήνει η παράσταση «Voice Lab – Post Internet Dance Edition». Η Frauke Aulbert, μια απίστευτα ταλαντούχα Γερμανίδα υψίφωνος, ανεβαίνει στη σκηνή και στήνει ένα παιχνίδι ανάμεσα στον άνθρωπο και την τεχνολογία. Μεταμορφώνεται live σε μια «vlogger» της διπλανής πόρτας και αρχίζει να πειραματίζεται με τη φωνή της.

Το ψηφιακό μάντρα έχει καλύψει όλες τις πτυχές της ζωής μας: από την εργασία και την ψυχαγωγία έως την ενημέρωση και, τελικώς, την ενσωμάτωση όλο και περισσότερων διαδικτυακών πρακτικών στην καθημερινότητά μας. Ο κόσμος μας έχει βυθιστεί τόσο πολύ στην ψηφιακή του εικόνα ώστε κάποιες φωνές μιλούν ήδη για μια «μετα-ψηφιακή» εποχή, σαν η τωρινή μας συνθήκη να ανήκει στην αρχαιολογία ενός μέλλοντος που μόλις έχει παρέλθει. Μέσα σε έναν τέτοιο πρωτοφανή πυρετό, ποια είναι η θέση της ανθρώπινης φωνής ως φυσικής υπόστασης;

Στο Voice Lab – Post Internet Dance Edition, η υψίφωνος, φωνητική καλλιτέχνις και συνθέτις Φράουκε Άουλμπερτ ακροβατεί πάνω σε αυτόν τον λεπτό πάγο, παρουσιάζοντας μια αλληλουχία φωνητικών πράξεων στην οποία πρωταγωνιστεί η φωνή και η πληθυντικότητά της. Υιοθετώντας τη μορφή ενός YouTube blog, αλιεύει ευρεθέντα «αντικείμενα», στιγμές και καταστάσεις από τον ωκεανό του διαδικτύου, συστήνοντας μια ιδιότυπη χορογραφία για φωνή με την πολύτιμη βοήθεια των συνεργατών της στο φωτισμό και τη σκηνογραφία, Γιάκομπ Μπεκ. Πότε εαυτός και πότε ρόλος, η Άουλμπερτ μας ρωτά: ποιες αλήθειες κρύβονται στους ελιγμούς μιας φωνής;

Στον πυρήνα της, η παράσταση λειτουργεί ως ιδανική εισαγωγή στον κόσμο των πειραματικών βοκαλιστικών μεθόδων. Μέσα από έρευνα σε ποικίλες φωνητικές πρακτικές από διάφορα πολιτιστικά περιβάλλοντα –όπως το θέατρο Nō, το κορεατικό Gugak και το beatboxing– και αξιοποιώντας ταυτόχρονα το υπόβαθρό της στον κλασικό ινδικό χορό, το Butoh και την ακροβατική, η Άουλμπερτ στήνει ένα επιτόπιο εργαστήριο φωνητικής δραματουργίας, όπου η φωνή αποκαλύπτεται ως ακούραστο υλικό και, κυρίως, σωματικό φαινόμενο: φωνοποιήσεις, λαρυγγισμοί, ψίθυροι, αδόμενος λόγος και άλλες εκδηλώσεις αποδεικνύουν ότι κάθε φωνητική χειρονομία ενέχει πάντοτε μια ενσάρκωση, ένα παραστατικό υπόλειμμα το οποίο δεν αποτελεί πάρεργο της φωνητικής εργασίας αλλά θεατρική ποιότητα που παραμένει ανεξερεύνητη.

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανασυνθέσει ακόμα και τις πιο απόκρημνες επιφάνειες της ανθρώπινης φωνής, το Voice Lab – Post Internet Dance Edition έρχεται να υπογραμμίσει ότι μια φωνή δεν είναι ποτέ μία, αλλά μια αγέλη πολλών – ένας εγκάρσιος αγωγός προς τα ανθρώπινα τρίσβαθα και ένας βυθομετρητής της νέας (μετα) ψηφιακής μας αβεβαιότητας. Κυρίως όμως, αναδεικνύει τη φωνή σαν ένα πουλί που έχει σπάσει το κλουβί του και πετάει μακριά από τις τυπικές ωδικές μας ανάγκες, για να μιλήσει μέσα από αυτό το χειμαρρώδες Sprechgesang για τη νέα μας πολιτισμική περιπέτεια στον εικοστό πρώτο αιώνα. Διότι, μερικές φορές, το άναρθρο λέει περισσότερα από τόνους βιβλιογραφίας.

Sprechgesang (γερμανικά, ομιλούμενο τραγούδι): φωνητική μεθοδολογία κατά την οποία ο ερμηνευτής εκφέρει το κείμενο με τρόπο που τοποθετείται ανάμεσα στην ομιλία και στο τραγούδι. Ακολουθώντας τον ρυθμό που είναι σημειωμένος στη μουσική παρτιτούρα, ο ερμηνευτής προσεγγίζει σύντομα τις νότες, χωρίς όμως να τις αποδίδει ως πλήρεις φθόγγους, δημιουργώντας έτσι μια εκφορά που θυμίζει ταυτόχρονα απαγγελία και τραγούδι.

Συντελεστές

Φωνή – Ερμηνεία – Σύνθεση – Ηλεκτρονικά – Κοστούμια – Σκηνοθεσία Frauke Aulbert

Σκηνικά – Φωτισμοί – Εξωτερικοί παρατηρητές Jakob Boeckh

Προπώληση: aefestival.gr και more.com

Παράσταση: 24 Ιουνίου 2026

Πειραιώς 260 (Χώρος Β)