Οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τερματιστεί και παραμένουν σε εξέλιξη, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο μέλος της ομάδας επικοινωνίας της διαπραγματευτικής αποστολής της Τεχεράνης.

Κατά την ίδια πηγή, δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, ενώ η ιρανική πλευρά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις.

Το Fars αποδίδει στον Σαΐντ Ατζαρλού, μέλος της ομάδας επικοινωνίας της ιρανικής διαπραγματευτικής αποστολής, την πληροφορία ότι, εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία, αυτή θα εφαρμοστεί μέσω μηχανισμού τεσσάρων φάσεων.

Γιατί δεν πέτυχε η πρώτη φάση στο Ισλαμαμπάντ

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, η πρώτη φάση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ δεν ήταν επιτυχής λόγω της άρνησης της Τεχεράνης να μπει σε διαπραγμάτευση για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Το Ιράν φέρεται να θεωρεί ότι η συζήτηση για τα πυρηνικά δεν μπορεί να προηγηθεί των ζητημάτων που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου, τις κυρώσεις, το Στενό του Ορμούζ και τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Η θέση αυτή δείχνει ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να συνδέσει το πυρηνικό ζήτημα με ένα ευρύτερο πακέτο πολιτικών, στρατιωτικών και οικονομικών ανταλλαγμάτων.

Το σχέδιο τεσσάρων φάσεων

Κατά το Fars, η πρώτη φάση μιας πιθανής συμφωνίας θα προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη παύση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων από όλες τις πλευρές.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται, σύμφωνα με την ιρανική εκδοχή, το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο λεγόμενος «άξονας της αντίστασης».

Η δεύτερη φάση θα αφορά πρακτικά μέτρα, όπως το Στενό του Ορμούζ, την άρση αποκλεισμών, την κατάργηση πετρελαϊκών κυρώσεων και την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Η τρίτη φάση θα ανοίγει τα μεγαλύτερα πολιτικά θέματα: τις ευρύτερες κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η τέταρτη και τελευταία φάση θα προβλέπει τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης, η οποία θα εποπτεύει την εφαρμογή της συμφωνίας και τη συμμόρφωση όλων των πλευρών.

Το «αγκάθι» του Λιβάνου

Το Fars προσθέτει ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί συμφωνία που δεν θα περιλαμβάνει τη διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Η αναφορά αυτή δείχνει ότι η ιρανική πλευρά επιχειρεί να βάλει στο ίδιο τραπέζι όχι μόνο τις απευθείας διαφορές με τις ΗΠΑ, αλλά και τα μέτωπα όπου δραστηριοποιούνται δυνάμεις που συνδέονται με την Τεχεράνη.

Με άλλα λόγια, για το Ιράν, μια πιθανή συμφωνία δεν μπορεί να περιοριστεί στα πυρηνικά ή στις κυρώσεις. Πρέπει να αγγίξει και την περιφερειακή σύγκρουση, ειδικά το μέτωπο του Λιβάνου.

Παραμένει ανοιχτός ο δίαυλος

Παρά τις διαφωνίες, η εικόνα που μεταδίδει το Fars είναι ότι ο δίαυλος επικοινωνίας δεν έχει κλείσει.

Διεθνή ρεπορτάζ για τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ είχαν ήδη καταγράψει ότι οι επαφές ΗΠΑ – Ιράν ολοκληρώθηκαν χωρίς οριστική συμφωνία, αλλά με περιθώριο συνέχισης του διαλόγου.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι δύο πλευρές μπορούν να συμφωνήσουν στη σειρά των θεμάτων: η Ουάσινγκτον πιέζει για πυρηνικές εγγυήσεις, ενώ η Τεχεράνη εμφανίζεται να ζητά πρώτα παύση των επιχειρήσεων, άρση περιορισμών, πετρελαϊκές διευκολύνσεις και αποδέσμευση κεφαλαίων.

Το συμπέρασμα

Η νέα διαρροή του Fars δείχνει ότι το Ιράν επιχειρεί να παρουσιάσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ ως ενεργές, αλλά όχι ως διαδικασία στην οποία η Τεχεράνη θα αποδεχθεί αμερικανικούς όρους χωρίς ανταλλάγματα.

Το σχέδιο τεσσάρων φάσεων, όπως παρουσιάζεται από την ιρανική πλευρά, βάζει πρώτο τον τερματισμό του πολέμου, στη συνέχεια τα οικονομικά και ενεργειακά ζητήματα, μετά τις κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα και στο τέλος έναν μηχανισμό παρακολούθησης.

Το πιο ευαίσθητο σημείο παραμένει ο Λίβανος. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις, μετατρέποντας το λιβανικό μέτωπο σε βασικό όρο της διαπραγμάτευσης.