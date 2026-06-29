Με φόντο τη συνεχιζόμενη ακρίβεια και την εκπνοή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στις 30 Ιουνίου, πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με τη συμμετοχή των προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Τόσο ο χώρος όσο και η παρουσία του πρωθυπουργού θεωρείται ότι έχουν υψηλό συμβολισμό, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και απαιτούνται άμεσα μέτρα με τη σύμφωνη γνώμη όμως των κορυφαίων παραγόντων της αγοράς.

Η συνάντηση γίνεται ακριβώς μία ημέρα πριν από τη λήξη του μέτρου που περιορίζει το περιθώριο κέρδους σε βασικά προϊόντα, την ώρα που οι ανατιμήσεις εξακολουθούν να πιέζουν τα εισοδήματα των καταναλωτών και να διατηρούν την ακρίβεια στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στην αγορά τροφίμων, η πορεία των τιμών και η επόμενη ημέρα μετά την άρση του πλαφόν, με στόχο την αποτροπή νέων ανατιμήσεων και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Κυρίως όμως, στόχο έχει να ανακουφίσει τους πολίτες και να αναλάβουν οι επιχειρηματίες το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Ήδη με την επιβολή του πλαφόν τον Μάρτιο μετρήθηκε μείωση τιμών σε 2.000 κωδικούς προϊόντων με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται σε 5%. Ωστόσο, στην κυβέρνηση δεν επιθυμούν να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο αυτό, γιατί πιστεύουν σε μια ελεύθερη, πιο δίκαιη και υγιώς ανταγωνιστική αγορά.

Έτσι, οι εκπρόσωποι των μεγαλοεπιχειρηματιών αναμένεται να κληθούν να κάνουν παραχωρήσεις στο θέμα των εσόδων – πολλοί έχουν πλέον υπερέσοδα – και να μειώσουν από μόνοι τους τις τιμές σε βασικά προϊόντα. Επί της ουσίας, κυβέρνηση και επιχειρηματίες θα αναζητήσουν μια ρεαλιστική λύση η οποία θα αποβεί επωφελής για όλους.

Στο Αιγάλεω σήμερα ο πρωθυπουργός

Παράλληλα με τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα για να ανακοπεί το κύμα της ακρίβειας, σήμερα το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Αιγάλεω, έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας, συνεχίζοντας τις περιοδείες του σε όλη τη χώρα αλλά και σε κάθε περιοχή της Αττικής. Σειρά, ανάμεσα και στις διεθνείς υποχρεώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη (Σύνοδος ΝΑΤΟ 7-8 Ιουλίου στην Τουρκία), έχει η Θεσσαλία.

Την Τρίτη συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο με την ατζέντα γεμάτη μεταρρυθμίσεις που θα έρθουν στη Βουλή εν μέσω θέρους.

Επίσης, θα επιλεγεί ο νέος πρόεδρος και ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.