Θύελλα αντιδράσεων και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στις Η.Π.Α. το φιλόδοξο αλλά άκρως αμφιλεγόμενο σχέδιο της Google να απελευθερώσει εκατομμύρια τροποποιημένα κουνούπια. Υποστηριζόμενη από τη μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, η πρόταση επιδιώκει ομοσπονδιακή έγκριση για την απελευθέρωση 32 εκατομμυρίων τροποποιημένων κουνουπιών σε όλη την Καλιφόρνια και τη Φλόριντα, ξεκινώντας από το επόμενο έτος.



Το πλάνο προβλέπει την ετήσια απελευθέρωση 32 εκατομμυρίων αρσενικών κουνουπιών του είδους Aedes aegypti, φτάνοντας συνολικά τα 64 εκατομμύρια σε βάθος διετίας. Τα έντομα αυτά είναι μολυσμένα με το φυσικό βακτήριο Wolbachia. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, όταν αυτά τα αρσενικά κουνούπια, τα οποία δεν τσιμπούν τους ανθρώπους, ζευγαρώσουν με άγρια θηλυκά, τα αυγά που θα προκύψουν δεν θα εκκολαφθούν.



Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται ο σταδιακός αφανισμός του συγκεκριμένου χωροκατακτητικού είδους, το οποίο ευθύνεται για τη μετάδοση επικίνδυνων ασθενειών όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός Ζίκα και ο κίτρινος πυρετός.



Ωστόσο, η εμπλοκή μιας εταιρείας τεχνολογίας σε ένα τέτοιο περιβαλλοντικό εγχείρημα έχει εξοργίσει τους πολίτες και την πολιτική ηγεσία. Πολιτικοί, όπως ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τιμ Μπέρτσετ, προειδοποιούν για τον κίνδυνο διατάραξης της ισορροπίας της φύσης, φέρνοντας ως παράδειγμα παλαιότερες ανθρώπινες παρεμβάσεις που εξελίχθηκαν σε οικολογικές καταστροφές.



Την ίδια στιγμή, το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί από θεωρίες συνωμοσίας. Πολλοί χρήστες εκφράζουν καχυποψία για τα πραγματικά κίνητρα της Google, ενώ το έργο συγκρίνεται ήδη με παλαιότερα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.



Οι πολέμιοι του σχεδίου κάνουν λόγο για προσπάθεια ελέγχου του πληθυσμού ή κρυφή μετάδοση εμβολίων mRNA μέσω τσιμπημάτων, παρά τις διαβεβαιώσεις των ειδικών ότι η μέθοδος Wolbachia είναι ασφαλής και δοκιμασμένη, σύμφωνα με την Daily Mail.