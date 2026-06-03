Άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην κεντρική πλατεία της Παιανίας, με έναν 17χρονο να καταλήγει τραυματισμένος στο νοσοκομείο μετά από επίθεση ομάδας περίπου 30 νεαρών.

Η επίθεση έγινε στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δράστες επιτέθηκαν σε παρέα νεαρών, χτυπώντας τους με γροθιές, κλωτσιές και ρόπαλα.

Βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε το MEGA καταγράφει τα πρώτα λεπτά μετά την επίθεση. Πέντε νεαροί από την παρέα των θυμάτων φαίνονται να τρέχουν έντρομοι σε επιχείρηση της περιοχής, ζητώντας βοήθεια.

«Μαζεύτηκαν από Κορωπί και βάραγαν όποιον έβρισκαν»

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο MEGA τις στιγμές τρόμου που εκτυλίχθηκαν στην πλατεία.

«Μαζεύτηκαν από Κορωπί είκοσι-τριάντα άτομα και βάραγαν όποιον βρίσκανε. Τραυματίστηκαν δύο παιδιά. Μάλλον δύο ρόπαλα είχαν μαζί τους, χτυπήθηκε ένα παιδί σίγουρα με ρόπαλο. Γροθιές, κλωτσιές, ό,τι μπορούσαν εκείνη την ώρα», ανέφερε.

Ο 17χρονος, που φαίνεται στο βίντεο με σκισμένη μπλούζα, φέρει χτυπήματα στο κεφάλι από ρόπαλο και αμυχές στο πρόσωπο.

Ένας φίλος του δέχθηκε επίσης χτυπήματα σε όλο το σώμα, ενώ οι δράστες, πριν φύγουν, φέρονται να του άρπαξαν ακόμη και τα παπούτσια.

Συλλήψεις μετά την επίθεση

Λίγα λεπτά μετά το περιστατικό, στο σημείο έφτασαν περιπολικά της Αστυνομίας.

Κάποιοι από τους δράστες τράπηκαν σε φυγή πεζοί, ενώ άλλοι μπήκαν σε αυτοκίνητο και προσπάθησαν να απομακρυνθούν.

Στην οδό Αναπαύσεως, αστυνομικοί εντόπισαν όχημα στο οποίο επέβαιναν εννέα άτομα και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Ο τραυματισμένος 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Παράλληλα, πολίτες εντόπισαν ένα ρόπαλο πεταμένο στην πλατεία, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, και το παρέδωσαν στους αστυνομικούς.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που συμμετείχαν στο περιστατικό.