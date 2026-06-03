Στη σύλληψη εννέα νεαρών, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τα ξημερώματα της 30ής Μαΐου στην Παιανία, μετά από άγρια επίθεση σε βάρος δύο νεαρών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι, μαζί με άλλα άτομα που αναζητούνται, προσέγγισαν ομάδα νεαρών σε πάρκο της περιοχής και επιτέθηκαν σε 18χρονο, χρησιμοποιώντας ρόπαλο.

Ο 18χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια οι δράστες φέρονται να επιτέθηκαν και σε έναν 16χρονο, από τον οποίο αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας τα παπούτσια που φορούσε.

Πώς έγινε η επίθεση

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Παιανίας.

Οι νεαροί φέρονται να κινήθηκαν ομαδικά εναντίον των θυμάτων, με την επίθεση να ξεκινά σε βάρος του 18χρονου, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι.

Αμέσως μετά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες στράφηκαν και κατά 16χρονου, τον οποίο χτύπησαν και του πήραν τα παπούτσια.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται από τις Αρχές ως σοβαρό περιστατικό βίας με στοιχεία ληστείας.

Εντοπίστηκαν μέσα σε όχημα

Μετά την επίθεση, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγη ώρα αργότερα, εντόπισαν τους εννέα νεαρούς να επιβαίνουν σε όχημα στην Παιανία.

Οι ύποπτοι προσήχθησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της επίθεσης.

Κατασχέθηκαν όχημα και ρόπαλο

Κατά την έρευνα των Αρχών κατασχέθηκε το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι κατηγορούμενοι.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και το ρόπαλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εναντίον του 18χρονου.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας.

Οι κατηγορίες

Οι εννέα νεαροί κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.