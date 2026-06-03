Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε εννέα συλληφθέντες, ηλικίας από 17 έως 19 ετών, για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων που σημειώθηκε στην Παιανία.

Στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί ένα 16χρονο αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι, ενώ άλλοι δύο νεαροί τραυματίστηκαν. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια της επίθεσης των 30 ατόμων που επιτέθηκαν σε 10 ανήλικους, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Όπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ του ERTnews μετά την επίθεση οι νεαροί -πέντε εκ των οποίων είναι ανήλικοι- αφαίρεσαν από τον έναν ανήλικο τα αθλητικά του παπούτσια.

Η Αστυνομία, μετά τη σύλληψή τους, αφαίρεσε τα κινητά τηλέφωνα των δραστών, αναζητώντας επιπλέον στοιχεία.