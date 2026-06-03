Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε το βράδυ της Τετάρτης, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι θα ταξιδέψει στη Γαλλία προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7.

Η σύνοδος αυτή είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 15-17 Ιουνίου στο Εβιάν.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα αναχωρήσει για το Παρίσι αμέσως μετά τον αγώνα Μικτών Πολεμικών Τεχνών που θα δοθεί στον Λευκό Οίκο ανήμερα των γενεθλίων του, στις 14 Ιουνίου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα, στις 7 και 8 Ιουλίου.