Σε δηλώσεις προχώρησε ο θείος του γυναικοκτόνου της Καλαμάτας, αναφέροντας ότι ο ανιψιός του πρέπει να πληρώσει για το έγκλημα που διέπραξε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», είπε ότι «μικρός αυτός ήταν ένα αγγελούδι, δεν περίμενα να το κάνει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά αν μου το έλεγαν αυτό, θα έκοβα το κεφάλι μου. Αυτό το παιδί; Ήσυχο παιδάκι που ήταν μικρός».

«Δεν το περίμενα να το κάνει αυτό. Κατηγορηματικά είμαι εναντίον του, εννοείται. Ό,τι έχει κάνει να το πληρώσει. Δεν τη θες; Πήγαινε βρες άλλη. Αυτό είναι το σωστό», είπε στην εκπομπή του Star.

«Δεν την ήθελες; Δεν μπορείς να την σκοτώσεις. Άφησε την, βρες άλλη. Ωραίο παιδί είσαι, όχι να πας φυλακή 20 χρόνια», πρόσθεσε στη συνέχεια.