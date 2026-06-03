Ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα είναι ο πιο ακριβός παίκτης στον κόσμο σύμφωνα με το CIES, με την εκτιμώμενη αξία του να είναι στα… 358,1 εκατ. ευρώ.

Ο 18χρονος Ισπανός επιθετικός της Μπαρτσελόνα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι μπροστά από τον Νορβηγό επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος εκτιμάται με αξία 227,3 εκατομμύρια ευρώ. Κανένας άλλος παίκτης δεν έχει αποτίμηση άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Κιλιάν Μπαπέ να καταλαμβάνει την τρίτη και τελευταία θέση στο βάθρο με 166,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ακόλουθοι παίκτες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας για τις υπόλοιπες θέσεις: Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (τερματοφύλακες), Παολυ Γκιρασί (κεντρικοί αμυντικοί), Νίκο Ο΄Ρίλι (πλάγιοι αμυντικοί), Πέδρι Γκονθάλες (κεντρικοί μέσοι) και Αρντά Γκιουλέρ (επιθετικοί μέσοι).

Σε σύγκριση με τον περασμένο Ιανουάριο, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε για τον Γιαν Ντιομαντέ (+75 εκατομμύρια ευρώ στα 118,7 εκατομμύρια), ενώ η μεγαλύτερη μείωση ήταν για τον Αλεξάντερ Ίσακ (-54 εκατομμύρια ευρώ στα 41 εκατομμύρια).

Σε σύγκριση με την κατάταξη του Ιουνίου 2025, οι μεγαλύτερες αλλαγές καταγράφηκαν και πάλι για τον Γιαν Ντιομαντέ στη θετική πλευρά (+116 εκατομμύρια ευρώ) και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ στην αρνητική (-113 εκατομμύρια ευρώ).