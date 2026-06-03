Στο μέλλον του αναφέρθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας, τονίζοντας πως μένει στον ΠΑΟΚ καθώς έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο και προσθέτοντας πως δεν είναι από τους προπονητές που βγαίνουν στην τηλεόραση για να προωθήσουν τον εαυτό τους.

Πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες εβδομάδες για τον Ρουμάνο τεχνικό, καθώς οι Τούρκοι επέμεναν για συζητήσεις με τη Μπεσίκτας, ο ίδιος όμως υπενθύμιζε συνεχώς ότι έχει συμβόλαιο με τον «δικέφαλο του βορρά» και το ίδιο έκανε και τώρα μιλώντας στους συμπατριώτες του.

«Μένω στον ΠΑΟΚ. Έχω έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο, δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άλλο τώρα. Έχτισα μια βαθιά σχέση εκεί και με την πόλη, έζησα εξαιρετικές στιγμές. Δεν θα έκανα τίποτα που θα απογοήτευε τους οπαδούς. Εκτός κι αν η διοίκηση αποφασίσει ότι πρέπει να χωρίσουμε, δεν θα είχα πρόβλημα», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε.

«Δεν θέλω να μιλήσω για άλλες προτάσεις, δεν είμαι από τους προπονητές που εμφανίζονται στην τηλεόραση για να προωθήσουν τον εαυτό τους».

Από εκεί και πέρα, ο Λουτσέσκου ξεκαθάρισε ότι δεν τον συναρπάζει και τόσο το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποια εθνική ομάδα, είτε της Ρουμανίας είτε άλλης χώρας.

«Η ιδέα που έχω είναι ότι όσο βρίσκομαι εκτός έδρας, είναι καλό να μένω εκτός έδρας. Δεν με γοητεύει τόσο το σενάριο για την Εθνική και δεν μιλάω απαραίτητα για τη Ρουμανία. Το να είσαι εκεί στο γήπεδο, να μπορείς να μεταδίδεις ιδέες και να βλέπεις ότι αυτοί που βρίσκονται στο γήπεδο τις εφαρμόζουν στην πράξη είναι μια τεράστια ευτυχία. Μια μεγάλη ευχαρίστηση. Ενώ στην εθνική ομάδα δεν έχεις κάτι τέτοιο. Το πολύ-πολύ, έχεις ίσως δύο προπονήσεις. Είναι μια διαφορετική κατάσταση», ήταν τα λόγια του.