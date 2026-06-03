Κλέλια Ανδριολάτου και Μπάμπης Τσαούσογλου πραγματοποίησαν μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους, επιλέγοντας να βρεθούν στο θέατρο «Άνεσις».

Το ζευγάρι παρακολούθησε την παράσταση «Bacon» με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Μπένο και τον Αλέξανδρο Πιεχόβιακ. Η παρουσία της ηθοποιού είχε και προσωπικό χαρακτήρα, καθώς θέλησε να στηρίξει τον Γιώργο Μπένο, με τον οποίο συνεργάστηκε στη σειρά «Maestro».

Η Κλέλια Ανδριολάτου επιλέγει να διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή και σπάνια μιλά δημόσια για τη σχέση της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αναφέρει:

«Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε εκεί για τα εύκολα και τα δύσκολα και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό».

Ποιος είναι ο Μπάμπης Τσαούσογλου

Ο Μπάμπης Τσαούσογλου δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού και των επενδύσεων ακινήτων, ενώ σήμερα βρίσκεται στη θέση του CEO του Corfu Golf Club.

Παράλληλα συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της οικογένειάς του, με παρουσία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Στο παρελθόν εργάστηκε στην Boston Consulting Group στο Λος Άντζελες, ενώ έχει σπουδάσει Οικονομικά στο UCLA, με κατεύθυνση στην Επιχειρηματικότητα και τη Φιλοσοφία. Διαθέτει επίσης εξειδίκευση στον τομέα των επενδύσεων και της διαχείρισης ξενοδοχειακών ακινήτων από το Cornell University.