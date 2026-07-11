Την επιφυλακτικότητά της απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin, εξέφρασε η επιζήσασα Μαρία Καραγιάννη, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Φυσικά και είχαμε χάσει τις ελπίδες μας, ειδικά όταν σκεφτόμαστε ότι πλησιάζουμε στην 20ετία, που είναι ο χρόνος παραγραφής του εγκλήματος. Και, για να σας είμαι ειλικρινής, ούτε τώρα είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Έχουμε κουραστεί και απογοητευτεί όλα αυτά τα χρόνια, γι’ αυτό δεν είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για τους πραγματικούς δράστες και ότι αυτή είναι η πραγματική εξιχνίαση της τραγωδίας», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι ανείπωτο ότι, 16 χρόνια μετά, δεν κατέστη δυνατό να εξιχνιαστεί ένα έγκλημα που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, με κάμερες ασφαλείας παντού, σχεδόν σε κάθε κατάστημα. Δεν κατέστη εφικτό να βρεθούν οι δράστες, να διαπιστωθεί από πού ήρθαν, πώς κινήθηκαν και πώς βρέθηκαν μέσα στην πορεία των διαδηλωτών. Από μόνο του αυτό είναι παράδοξο», σημείωσε.

Όπως είπε, οι συγγενείς και οι επιζώντες θα περιμένουν να δουν αν η δικογραφία είναι επαρκώς στοιχειοθετημένη.

«Είμαστε αρκετά καχύποπτοι και πολύ επιφυλακτικοί. Μέχρι να δούμε ότι η δικογραφία είναι σωστά δομημένη και στοιχειοθετημένη, δεν μπορούμε να έχουμε ελπίδες. Τις ελπίδες τις είχαμε τα πρώτα χρόνια, όμως η πρώτη δίκη κατέληξε, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην αθώωση του τότε κατηγορούμενου λόγω αμφιβολιών και έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων».

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι καμία δικαστική εξέλιξη δεν μπορεί να ανατρέψει την απώλεια των θυμάτων, ωστόσο η απόδοση ευθυνών αποτελεί ζήτημα ηθικής δικαίωσης.

«Οι θάνατοι των ανθρώπων μας είναι ένα μη αναστρέψιμο γεγονός. Δεν πρόκειται να τους φέρει πίσω καμία εξέλιξη. Για εμάς, όμως, αποτελεί μια ηθική δικαίωση να εντοπιστούν οι πραγματικοί δράστες, να δικαστούν και να οδηγηθούν στη φυλακή. Αυτό είναι το ζητούμενο».

Αναφερόμενη στη στάση της Πολιτείας, η Μαρία Καραγιάννη τόνισε ότι δεν αισθάνθηκε ουσιαστική στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. «Την Πολιτεία δεν την νιώσαμε ποτέ δίπλα μας. Πέρα από το ελάχιστο, κατά τη γνώμη μου, φόρο τιμής με το μνημείο μπροστά από το κτηριο της Marfin στην οδό Σταδίου, δεν έχουμε νιώσει κάποια ουσιαστική συμπαράσταση». Αντίθετα, όπως είπε, η κοινωνία στάθηκε πιο κοντά στους ανθρώπους που βίωσαν την τραγωδία.

«Ο κόσμος είχε συγκλονιστεί από αυτό που συνέβη. Αντιλαμβανόμουν ότι υπήρχε συμπόνια και κατανόηση για όσα περάσαμε. Ωστόσο, θεωρώ ότι η Πολιτεία θα έπρεπε να έχει επιδείξει διαφορετική μέριμνα, όχι μόνο για εμάς, αλλά για κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε μια τόσο τραγική θέση».

Η κα Καραγιάννη επανέλαβε ότι το ζητούμενο είναι να αποδειχθεί πως οι συλληφθέντες είναι πράγματι οι υπεύθυνοι για την τραγωδία. «Αυτό που βιώσαμε δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας. Μόνο να μας συμπαρασταθεί μπορεί. Το σημαντικό είναι αυτή τη φορά να πρόκειται πραγματικά για τους δράστες και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, όπως πρέπει να γίνει».