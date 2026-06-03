Η Airbus πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη πτήση του A350-1000ULR, του αεροσκάφους που έχει επιλεγεί από την Qantas για το φιλόδοξο πρόγραμμα Project Sunrise. Με τροποποιημένο σύστημα καυσίμων, αυξημένη αυτονομία και δυνατότητα παραμονής στον αέρα σχεδόν για ένα ολόκληρο 24ωρο, το νέο αεροσκάφος εισέρχεται πλέον στη φάση των πραγματικών δοκιμών, φέρνοντας πιο κοντά την υλοποίηση απευθείας πτήσεων μεταξύ Αυστραλίας και Ευρώπης.

Η δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθηκε στην Τουλούζη της Γαλλίας, με το αεροσκάφος να παραμένει στον αέρα για τρεις ώρες και 43 λεπτά και να φτάνει σε ύψος άνω των 41.000 ποδών. Πρόκειται για το πρώτο από τα 12 αεροσκάφη A350-1000ULR που έχει παραγγείλει η Qantas και σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης για τη συγκεκριμένη έκδοση, η οποία έχει σχεδιαστεί για να διευρύνει τα όρια των εμπορικών πτήσεων μεγάλων αποστάσεων.

Τεχνικές τροποποιήσεις για μεγαλύτερη αυτονομία

Το A350-1000ULR αναπτύχθηκε προκειμένου να υποστηρίξει απευθείας πτήσεις μεταξύ του Σίδνεϊ και του Λονδίνου, μια διαδρομή που εκτείνεται σε σχεδόν 10.000 ναυτικά μίλια. Για να καταστεί δυνατή αυτή η εμβέλεια, οι μηχανικοί της Airbus προχώρησαν σε τροποποιήσεις της δομής του αεροσκάφους, ώστε να φιλοξενεί μία επιπλέον πίσω κεντρική δεξαμενή καυσίμων.

Η αυξημένη χωρητικότητα επιτρέπει στο αεροσκάφος να επεκτείνει την εμβέλειά του κατά περίπου 1.000 ναυτικά μίλια σε σύγκριση με ένα τυπικό A350-1000. Η συγκεκριμένη αλλαγή δίνει τη δυνατότητα στο αεροσκάφος να παραμένει στον αέρα έως και 22 ώρες, ανοίγοντας τον δρόμο για απευθείας πτήσεις μεταξύ Αυστραλίας και Ευρώπης, οι οποίες μέχρι σήμερα απαιτούσαν τουλάχιστον μία ενδιάμεση στάση.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πτήσης, τα πληρώματα της Airbus αξιολόγησαν τη συνολική απόδοση του αεροσκάφους και πραγματοποίησαν δοκιμές στο ανασχεδιασμένο σύστημα καυσίμων. Η αποστολή σηματοδότησε επίσης την έναρξη μιας δίμηνης εκστρατείας πτητικών δοκιμών με στόχο την πιστοποίηση των τροποποιήσεων πριν από την ένταξη του αεροσκάφους σε εμπορική υπηρεσία.

Δοκιμές σε κρίσιμα συστήματα

Η διαδικασία πιστοποίησης δεν περιορίζεται μόνο στην αυτονομία και τη χωρητικότητα καυσίμων. Η Airbus θα προχωρήσει επίσης στην επικύρωση ενός νέου συστήματος ψύξης των χώρων παρασκευής γευμάτων (galley), το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά για πτήσεις υπερμεγάλων αποστάσεων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο σύστημα χρησιμοποιεί ελαφρύτερο και πιο αποδοτικό εξοπλισμό ψύξης, συμβάλλοντας στη μείωση του συνολικού βάρους του αεροσκάφους, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τις απαιτήσεις των πολύωρων πτήσεων.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, οι μηχανικοί θα αξιολογήσουν επίσης την απόδοση των συστημάτων αερισμού της καμπίνας και ελέγχου της θερμοκρασίας, σύμφωνα με το interestingengineering. Τα συστήματα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά σε πτήσεις που μπορούν να διατηρήσουν επιβάτες και πλήρωμα εντός του αεροσκάφους για σχεδόν μία ολόκληρη ημέρα.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πιστοποίησης, η Airbus θα προχωρήσει στην προσαρμογή του αεροσκάφους στις τελικές εμπορικές προδιαγραφές της Qantas, ενόψει της διαδικασίας παράδοσής του.

Προχωρά η κατασκευή του δεύτερου αεροσκάφους

Την ίδια στιγμή, η παραγωγή του δεύτερου A350-1000ULR βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο συναρμολόγησης. Η Airbus ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος αναμένεται σύντομα να εξέλθει από τη μονάδα βαφής, προτού εξοπλιστεί με τους κινητήρες του και τη διαμόρφωση καμπίνας τεσσάρων κατηγοριών υψηλών προδιαγραφών.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος προγραμματίζεται να αποτελέσει το πρώτο A350-1000ULR που θα παραδοθεί στην Qantas τον Απρίλιο του 2027.

Το Project Sunrise πλησιάζει στην υλοποίηση

Το Project Sunrise θεωρείται μία από τις πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας για την κατάργηση των περιορισμών που επιβάλλουν οι αποστάσεις στα υπερατλαντικά και διηπειρωτικά ταξίδια. Η Qantas έχει δεσμευτεί για την αγορά 12 αεροσκαφών A350-1000ULR στο πλαίσιο του προγράμματος, ενώ έχει παραγγείλει και 12 συμβατικά A350-1000 για τις ευρύτερες διεθνείς δραστηριότητές της.

Η έκδοση υπερμεγάλης αυτονομίας προστίθεται στην οικογένεια A350, η οποία περιλαμβάνει τα επιβατικά μοντέλα A350-900, A350-900ULR και A350-1000. Παράλληλα, η Airbus αναπτύσσει και το εμπορευματικό A350F, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η ζήτηση για την οικογένεια A350 παραμένει ισχυρή. Μέχρι τα τέλη Απριλίου 2026, η Airbus είχε εξασφαλίσει 1.579 παραγγελίες από 68 πελάτες παγκοσμίως. Περισσότερα από 700 αεροσκάφη A350 βρίσκονται σήμερα σε υπηρεσία με 41 αεροπορικούς φορείς, εκτελώντας κυρίως διεθνείς πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Για την Airbus και την Qantas, η επιτυχής πρώτη πτήση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς το Project Sunrise πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην εμπορική του υλοποίηση και στην προοπτική απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Σίδνεϊ και Λονδίνου χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.