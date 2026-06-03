Το μεγάλο φινάλε της επιτυχημένης σειράς «Euphoria» του HBO άνοιξε έναν τεράστιο κύκλο συζητήσεων στο Χόλιγουντ, με πολλούς να αναρωτιούνται αν ο ακραίος αισθησιασμός έβαλε οριστική ταφόπλακα στην καλλιτεχνική πορεία της Σίντνεϊ Σουίνι. Η 28χρονη ηθοποιός βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής από ειδικούς της βιομηχανίας, οι οποίοι προειδοποιούν ότι κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε ρόλους που αναδεικνύουν μόνο το σώμα της, υποβαθμίζοντας το υποκριτικό της ταλέντο.



Στον τελευταίο κύκλο της σειράς, ο χαρακτήρας της Cassie Howard ακολουθεί μια σοκαριστική πορεία ως μοντέλο στο OnlyFans, με σκηνές που περιλαμβάνουν πλήρες γυμνό και φετιχιστικά κόνσεπτ. Πολλοί θαυμαστές έκαναν λόγο για ένα «τελετουργικό ταπείνωσης» της ηθοποιού.



Ωστόσο, ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, πέρασε στην αντεπίθεση αποκαλύπτοντας ότι η ίδια η Σουίνι πίεσε για την ενσωμάτωση αυτών των σκηνών. Όπως δήλωσε, ο ίδιος είχε σκεφτεί να αποφύγει το γυμνό, αλλά η ηθοποιός επέμεινε ότι η επιλογή αυτή ήταν απαραίτητη για την αλήθεια του ρόλου, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα απόλυτα αφοβη και επαγγελματία.

Η ίδια η Σουίνι έχει εκφράσει στο παρελθόν την απογοήτευσή της για το στίγμα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ηθοποιοί, τονίζοντας ότι όταν ένας άνδρας κάνει μια ερωτική σκηνή αποθεώνεται, ενώ για τις γυναίκες η συζήτηση περιορίζεται μόνο στο σώμα τους. Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι νιώθει συχνά να «απανθρωποποιείται» από τα σχόλια στο διαδίκτυο, καθώς ο κόσμος ξεχνά ότι παραμένει ένας κανονικός άνθρωπος πίσω από τους ρόλους.



Μετά το τέλος του Euphoria, η Σουίνι επιχειρεί να πάρει τον έλεγχο της καριέρας της ιδρύοντας τη δική της εταιρεία παραγωγής, «Honey Trap», και υπογράφοντας μια σημαντική συμφωνία με τη Sony Pictures.



Αυτή η κίνηση θεωρείται στρατηγική, ειδικά μετά την παταγώδη εισπρακτική αποτυχία της βιογραφικής ταινίας για την πυγμάχο Christy Martin το 2025, όπου η σταρ προσπάθησε ανεπιτυχώς να αποτάξει την εικόνα του sex symbol, σύμφωνα με την Daily Mail.