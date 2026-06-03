Μια ανάρτηση στο Instagram μέσα από το νοσοκομείο έκανε η Δήμητρα Κατσαφάδου, το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου.

H επιχειρηματίας ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι υποβλήθηκε σε μια επέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Όλα πήγαν καλά αγάπες μου. Ήταν μια απλή επέμβαση που έπρεπε να κάνω! Είμαι με τη βοήθεια του Θεού πολύ καλά. Να θυμάστε ότι με την αγάπη σας κάνω όλα τα άλματα πάνω από κάθε φόβο. Το πολυτιμότερο αγαθό μας είναι η υγεία ψυχική και σωματική. Όσα χρήματα και να έχεις, όση δόξα κι αν αποκτήσεις, όλα είναι πολύ μικρά σε σχέση με το νόημα της ζωής. Μην ανησυχήσετε. Δεν σχετίζεται με κάποια νόσο. Όλα είναι υπέροχα. Δε σας αγαπάω απλά, σας λατρεύω».