Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 21-17 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο τέλος της πρώτης περιόδου του πρώτου τελικού της Stoiximan Basket League, με τον Κώστα Παπανικολάου να πετυχαίνει ένα απίστευτο buzzer beater από το κέντρο του γηπέδου.

Στον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ ο Σάσα Βεζένκοβ είχε ευστοχήσει από το κέντρο του γηπέδου στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου και τώρα αποφάσισε να τον μιμηθεί ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων».

Με το σκορ στο 18-17 και δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, ο Παπανικολάου αποφάσισε να… πετάξει τη μπάλα από το κέντρο του γηπέδου και αυτή πήγε ταμπλό και μέσα για το 21-17, μέσα σε αποθέωση από το κατάμεστο ΣΕΦ.