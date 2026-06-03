Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ είναι οι δύο ξένοι του Παναθηναϊκού που «κόπηκαν» από τον Εργκίν Αταμάν για το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στους τελικούς της Stoiximan Basket League.

Οι «πράσινοι» δήλωσαν την Τρίτη (2/6) τους οκτώ ξένους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους τελικούς και σε κάθε παιχνίδι θα πρέπει, όπως και ο Ολυμπιακός, να μένουν εκτός 12άδας δύο εξ αυτών.

Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το πρώτο ματς στο ΣΕΦ, ο Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Χουάντσο και Φαρίντ και να συμπεριλάβει στην εξάδα τον Τι Τζέι Σορτς, γεγονός που δείχνει ότι ο Κώστας Σλούκας δεν θα είναι διαθέσιμος.

Οι έξι ξένοι, επομένως, του Παναθηναϊκού για την πρώτη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό είναι οι Τι Τζέι Σορτς, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ.