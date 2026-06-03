Ο Κώστας Σλούκας, όπως και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, δεν είναι τελικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στους τελικούς της Stoiximan Basket League.

Από την Τρίτη (2/6) ήταν ξεκάθαρο ότι ο Ρογκαβόπουλος δεν θα ήταν διαθέσιμος ενώ τα πράγματα ήταν δύσκολα και για τον Σλούκα, ο οποίος έκανε ατομικό πρόγραμμα ενώ είχε απουσιάσει και από το δεύτερο παιχνίδι των ημιτελικών με τον ΠΑΟΚ.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ, τελικά, οριστικοποιήθηκε και η δική του απουσία, ενώ εκτός 12άδας έμειναν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ, προκειμένου να μπει σε αυτή ο Τι Τζέι Σορτς για να μην υπάρχει μεγάλο κενό στους γκαρντ.

Έτσι, οι διαθέσιμοι παίκτες του Παναθηναϊκού για τον πρώτο τελικό είναι 11 και συγκεκριμένα οι Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου.