Η Βασιλική Τσαρούχα, ο Γιάννης Τσιμπούρης και ο Γιώργος Κατραχούρας θα είναι οι διαιτητές του πρώτου τελικού της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν το βράδυ της Τετάρτης (3/6, 21:00) με στόχο την πρώτη από τις τρεις νίκες που απαιτούνται για την κατάκτηση του τίτλου και λίγες ώρες πριν το τζάμπολ ανακοινώθηκε η διαιτητική τριάδα.

Η Τσαρούχα, ο Τσιμπούρης και ο Κατραχούρας θα διευθύνουν το πρώτο παιχνίδι των τελικών ενώ το δεύτερο είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (5/6) στο Telecom Center Athens.

Το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο ματς, καθώς οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια, όπως έκανε γνωστό η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.