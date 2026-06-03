Οι Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα είναι οι δύο ξένοι του Ολυμπιακού που «έκοψε» ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Stoiximan Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν αλλαγή στην 8άδα των ξένων των Τρίτη (2/6) με τον Κόρι Τζόσεφ να παίρνει τη θέση του Μόντε Μόρις και από εκεί και πέρα ο Μπαρτζώκας θα πρέπει σε κάθε παιχνίδι της σειράς των τελικών να αφήνει εκτός δύο εξ αυτών.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (3/6, 21:00) ο… κλήρος έπεσε στους Χολ και Νιλικίνα, οπότε οι έξι ξένοι παίκτες του Ολυμπιακού θα είναι οι Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Οι «ερυθρόλευκοι», για τους οποίους θα απουσιάσει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, έχουν πλεονέκτημα έδρας και θα προσπαθήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου, έχοντας την τέλεια ψυχολογία μετά την κατάκτηση της Euroleague.