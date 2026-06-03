Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει μόνο 11 παίκτες στη διάθεσή του.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την κατάκτηση της Euroleague και με αυτοπεποίθηση από την εκπληκτική πορεία τους από την έναρξη του πρωταθλήματος, καθώς δεν έχουν ούτε μία ήττα εντός συνόρων, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα προς τον τίτλο. Και θα πρέπει να το κάνουν χωρίς να συμπληρώνουν 12άδα.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπως ήταν γνωστό από την Τρίτη (2/6), δεν είναι στη διάθεση του Μπαρτζώκα λόγω τραυματισμού ενώ εκτός έμειναν και δύο ξένοι και συγκεκριμένα οι Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει… 11άδα αντί για 12άδα και αποτελείται από τους Γουόκαπ, Τζόσεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκη, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.

Το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο για τον πρώτο τελικό καθώς τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί ενώ το δεύτερο παιχνίδι, στο Telecom Center Athens, θα γίνει την Παρασκευή (5/6).