Οι προβλέψεις για τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 δείχνουν ότι η καθημερινότητα αποκτά έντονη συναισθηματική φόρτιση εξαιτίας των πλανητικών μετακινήσεων. Το σκηνικό που διαμορφώνεται στον ουρανό αναγκάζει πολλούς εκπροσώπους να αναθεωρήσουν τη στάση τους, να ρισκάρουν ή να κλείσουν εκκρεμότητες που έρχονται ξανά στην επιφάνεια.

Αναλυτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Η Σελήνη στον Σκορπιό ευθυγραμμίζεται με τους Δεσμούς της Μοίρας, τον Ήλιο στον Καρκίνο και τον Πλούτωνα σήμερα το πρωί, δημιουργώντας μια ονειρική αλλά κάπως αποσυνδεδεμένη ενέργεια. Αν χαθείτε στις σκέψεις σας, προσπαθήστε να στρέψετε τον ψυχισμό σας σε δημιουργικές ή συναισθηματικά ικανοποιητικές κατευθύνσεις.

Αναζητήστε ποιοτικές αλληλεπιδράσεις με την οικογένειά σας, αγαπημένοι Κριοί, και σκεφτείτε το ενδεχόμενο να επιβάλετε μια προσωρινή απαγόρευση στις ηλεκτρονικές συσκευές. Ακόμα και λίγες ώρες χωρίς οθόνες μπορούν να κάνουν πολλά για να νιώσετε εσείς και οι αγαπημένοι σας πιο κοντά και πιο ευτυχισμένοι.

Η αποσύνδεση θα σας δώσει επίσης την ευκαιρία να αναλογιστείτε πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τη ζωή σας, για καλό ή για κακό. Αν διαπιστώσετε ότι σας είναι όλο και πιο δύσκολο να μένετε μόνοι με τις σκέψεις σας ή να κάθεστε στη σιωπή, μια παρατεταμένη παύση μπορεί να σας φανεί χρήσιμη.

Ταύρος

Βασιστείτε στις συνεργασίες και τις σχέσεις σας και επιτρέψτε στους αγαπημένους σας να σας φροντίσουν, λατρεμένοι Ταύροι. Καθώς η Σελήνη στον Σκορπιό σχηματίζει όψεις με τους Δεσμούς της Μοίρας, τον Ήλιο στον Καρκίνο και τον Πλούτωνα, είναι σημαντικό να επικοινωνείτε όταν νιώθετε ότι έχετε πελαγώσει.

Η αποφασιστικότητά σας να χτίσετε την επιτυχία και την ασφάλειά σας είναι αξιοθαύμαστη, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ανθυγιεινές εργασιακές συνήθειες και ακραίο στρες. Αν αυτές οι συμπεριφορές μείνουν ανεξέλεγκτες, μπορεί να αρχίσετε να κλείνεστε συναισθηματικά χωρίς καν να το καταλαβαίνετε.

Μαλακώστε τη στάση σας και επιτρέψτε στην τρυφερότητα να μπει στη ζωή σας. Η ένταση θα λιώσει σταδιακά και θα νιώσετε άνετα περνώντας χρόνο με ανθρώπους που σας στηρίζουν.

Δίδυμοι

Ίσως πέσει σε εσάς το βάρος να κρατήσετε σε κίνηση σημαντικά έργα και να τα πάτε μπροστά, αγαπημένοι Δίδυμοι. Καθώς η Σελήνη στον Σκορπιό σχηματίζει όψεις με τους Δεσμούς της Μοίρας, τον Ήλιο στον Καρκίνο και τον Πλούτωνα, μπείτε ομαλά σε ρόλους που σας προσφέρουν περισσότερη δύναμη και εξουσία.

Η ικανότητά σας να εντοπίζετε με ακρίβεια τα ζητήματα στον εργασιακό χώρο θα σας καταστήσει πολύτιμο συνεργάτη. Να είστε άμεσοι αλλά ήρεμοι καθώς επισημαίνετε τα προβλήματα και τις επιλογές για την επίλυσή τους.

Η υπομονή θα σας φανεί χρήσιμη όταν καθοδηγείτε τους συναδέλφους σας για το τι πρέπει να κάνουν και πώς να βελτιωθούν. Αντισταθείτε στον πειρασμό να ολοκληρώσετε εργασίες που μπορούν να αναλάβουν άλλοι, αλλιώς διατρέχετε τον κίνδυνο να τις φορτωθείτε για πάντα.

Καρκίνος

Η Σελήνη στον Σκορπιό αναδεικνύει καθετί φωτεινό και ελκυστικό στον κόσμο σας, αγαπημένοι Καρκίνοι. Ικανοποιήστε την καρδιά και τις επιθυμίες σας για να εξασφαλίσετε μια γεμάτη και συναρπαστική μέρα.

Η Σελήνη σχηματίζει όψεις με τους Δεσμούς της Μοίρας, τον Ήλιο και τον Πλούτωνα καθώς εξελίσσεται το πρωί, αυξάνοντας την προβολή σας. Πάρτε μια προληπτική προσέγγιση για την υλοποίηση των στόχων σας, αλλά να περιμένετε κάποιο επίπεδο διαπραγμάτευσης ή αντιδράσεων.

Όσοι νιώθουν ότι απειλούνται από τη λάμψη σας ενδέχεται να προσπαθήσουν να μπουν εμπόδιο στον δρόμο σας. Διακόψτε κάθε επαφή που παίρνει αρνητική τροπή καθώς το άστρο σας ανεβαίνει. Θα υπάρξουν πολλά ενθαρρυντικά πρόσωπα που θα σας στηρίξουν, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον.

Λέων

Θα νιώσετε βαθιά συναισθήματα καθώς η Σελήνη στον Σκορπιό σχηματίζει όψεις με τους Δεσμούς της Μοίρας, τον Ήλιο στον Καρκίνο και τον Πλούτωνα, λατρεμένοι Λέοντες. Κρατήστε χαμηλό προφίλ για να αποφύγετε την υπερδιέγερση, δίνοντας στον εαυτό σας χώρο να σκεφτεί και να γεμίσει τις μπαταρίες του.

Ίσως ταλαιπωρείστε από πρόσφατες απογοητεύσεις σε ζητήματα καρδιάς. Προσπαθήστε να μην εξιδανικεύετε σχέσεις που δεν ήταν γραφτό να κρατήσουν. Οι προσωπικές ανισορροπίες θα μπορούσαν επίσης να χαλάσουν τη διάθεσή σας.

Αναγνωρίστε αν συγκεκριμένες συμπεριφορές σάς εμποδίζουν να πάρετε την ξεκούραση που χρειάζεστε για να λειτουργήσετε στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας. Απελευθερώστε ενεργά ό,τι δεν σας εξυπηρετεί και στρέψτε ξανά την προσοχή σας σε ανθρώπους και στόχους που τρέφουν την ψυχή σας.

Παρθένος

Στραφείτε προς ανθρώπους με τους οποίους μπορείτε να εξελιχθείτε μαζί, αγαπημένοι Παρθένοι. Καθώς η Σελήνη στον Σκορπιό σχηματίζει όψεις με τους Δεσμούς της Μοίρας, τον Ήλιο στον Καρκίνο και τον Πλούτωνα, το μυαλό σας θα αναζητά νέες οπτικές γωνίες.

Επικοινωνήστε με οποιονδήποτε σας κεντρίζει το ενδιαφέρον, ακόμα κι αν δεν είστε πολύ κοντά. Η εύρεση κοινών σημείων τόσο με σταθερούς φίλους όσο και με αγνώστους θα βελτιώσει την οπτική σας και τη δημοτικότητά σας.

Αν δυσκολεύεστε με την επιφανειακή κουβέντα, το να προσεγγίσετε άτομα με παρόμοια χόμπι ή ενδιαφέροντα θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις τυπικότητες. Οι διαδικτυακές κοινότητες ή οι τοπικοί οργανισμοί μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε ουσιαστικές γνωριμίες, αν δεν είστε σίγουροι από πού να ξεκινήσετε.

Ζυγός

Μερικές φορές πρέπει να βάλετε τον εγωισμό σας στην άκρη, να σηκώσετε τα μανίκια και να συνεργαστείτε όμορφα με τους άλλους. Καθώς η Σελήνη στον Σκορπιό ευθυγραμμίζεται με τους Δεσμούς της Μοίρας, τον Ήλιο στον Καρκίνο και τον Πλούτωνα, η επαγγελματική ασφάλεια πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.

Η αδυναμία να τα βρείτε με τους συναδέλφους σας θα μπορούσε να επιβραδύνει τις επιδιώξεις σας, αγαπημένοι Ζυγοί. Δείξτε ότι είστε αρκετά επαγγελματίες και έμπειροι για να εξελιχθείτε στον τομέα σας.

Ελέγξτε διπλά τη δουλειά σας και προσπαθήστε να μην κάνετε βιαστικά τις εργασίες σας. Διατηρήστε το κίνητρό σας υποσχόμενοι στον εαυτό σας μια μικρή επιβράβευση μόλις σχολάσετε. Θα είστε έτοιμοι για μικρές πολυτέλειες πριν κλείσει η μέρα.

Σκορπιός

Το πρωινό σας είναι γεμάτο δραστηριότητα καθώς η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σας, αγαπημένοι Σκορπιοί, σχηματίζοντας όψεις με τους Δεσμούς της Μοίρας, τον Ήλιο στον Καρκίνο και τον Πλούτωνα.

Μικρές αναποδιές θα μπορούσαν να αναστατώσουν τα συναισθήματά σας. Μην επιμείνετε αν προκύψει κάποια ένταση και κρατήστε αποστάσεις από οποιονδήποτε σας δυσκολεύει τη ζωή. Θα νιώσετε πολύ πιο ευτυχισμένοι και παραγωγικοί αν εστιάσετε σε δημιουργικά έργα που σας παθιάζουν και στην επέκταση της επιρροής σας.

Διατηρήστε μια ισχυρή σύνδεση με την ανώτερη δύναμη που πιστεύετε για να προσελκύσετε τύχη και καθοδήγηση όπως εσείς κρίνετε. Αν δυσκολεύεστε να βρείτε τον δρόμο σας τελευταία, το σύμπαν μπορεί να σας στείλει μηνύματα για να σας βοηθήσει να επανέλθετε.

Τοξότης

Κάτι σημαντικό κυοφορείται, αγαπημένοι Τοξότες, καθώς η Σελήνη στον Σκορπιό σχηματίζει όψεις με τους Δεσμούς της Μοίρας, τον Ήλιο στον Καρκίνο και τον Πλούτωνα. Παρατηρήστε το περιβάλλον σας και παρακολουθήστε πώς διακυμαίνονται τα συναισθήματά σας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η αυξημένη διαίσθηση σάς κάνει όλο και πιο ευαίσθητους στις λεπτές αλλαγές που συμβαίνουν γύρω σας. Μικρές λεπτομέρειες θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλες αναταράξεις, οπότε μην υποτιμάτε το τι είστε ικανοί να κάνετε εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος.

Αν είστε σε θέση να προβλέψετε προς τα πού πηγαίνει η ενέργεια, θα είστε πιο προετοιμασμένοι να εξελιχθείτε καθώς ξεδιπλώνεται το μέλλον. Ελαχιστοποιήστε τις επαφές και προσπαθήστε να ξεκλέψετε λίγο χρόνο για διαλογισμό, ώστε να λάβετε σημαντικά μηνύματα από το σύμπαν.

Αιγόκερως

Γίνετε υποστηρικτές των θετικών αλλαγών και των ισχυρών κοινοτήτων, γλυκοί Αιγόκεροι. Καθώς η Σελήνη στον Σκορπιό σχηματίζει όψεις με τους Δεσμούς της Μοίρας, τον Ήλιο στον Καρκίνο και τον Πλούτωνα, θα είναι ευκολότερο να δείτε το καλό σε όλους.

Θα νιώθετε όλο και πιο συνδεδεμένοι με τον παλμό της γειτονιάς σας και τους ανθρώπους γύρω σας. Προσφέρετε επιπλέον στήριξη σε όποιον αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή στην τρυφερή καρδιά σας.

Οι μικρές θυσίες που κάνετε για να βοηθήσετε τους άλλους δεν θα περάσουν απαρατήρητες. Μπορεί να επωφεληθείτε από αυτές τις πράξεις αργότερα, καθώς οι γύρω σας θα είναι πιο πρόθυμοι να σας ανοίξουν ευκαιρίες ή να σας κάνουν μια χάρη όταν τη χρειαστείτε.

Υδροχόος

Ήρθε η ώρα να ωριμάσετε και να σταματήσετε να βάζετε εμπόδια στον εαυτό σας, λατρεμένοι Υδροχόοι. Θα έχετε την ευκαιρία να αποδείξετε την αξία σας και να εδραιώσετε την επιτυχία σας όσο η Σελήνη στον Σκορπιό σχηματίζει όψεις με τους Δεσμούς της Μοίρας, τον Ήλιο στον Καρκίνο και τον Πλούτωνα.

Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστούν ανασφάλειες, πυροδοτώντας αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Αν αρχίσετε να μεταπείθετε τον εαυτό σας από το να πάρετε ένα ρίσκο ή αν πέσετε στο άλλο άκρο, κάντε βήματα για να ισορροπήσετε.

Εστιάστε σε έναν συγκεκριμένο στόχο και βρείτε την υπομονή να τον επιδιώξετε με συνέπεια. Αν το κάνετε, δεν υπάρχουν πολλά που μπορούν να σας σταματήσουν από το να φτάσετε στη γραμμή του τερματισμού.

Ιχθύες

Δεν χρειάζεται όλα τα τέλη να είναι θλιβερά, αγαπημένοι Ιχθύες. Χαρείτε την ανακούφιση που φέρνει το κλείσιμο ορισμένων κεφαλαίων, όσο η Σελήνη στον Σκορπιό σχηματίζει όψεις με τους Δεσμούς της Μοίρας, τον Ήλιο στον Καρκίνο και τον Πλούτωνα.

Ίσως παλέψετε με έντονα συναισθήματα καθώς προετοιμάζεστε για ένα νέο ξεκίνημα. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να βιώσει πλήρως αυτά τα συναισθήματα, ώστε να μπορέσουν να κατασταλάξουν σωστά.

Αν και μπορεί να μην είστε ποτέ ξανά ο ίδιος άνθρωπος που ήσασταν κάποτε, θα αρχίσετε να εκτιμάτε την ομορφιά αυτής της εξέλιξης. Ευχαριστήστε το σύμπαν που σας στηρίζει και αναγνωρίστε τη δική σας δύναμη. Αν χρειάζεστε έναν λόγο για να νιώσετε ελπίδα, σκεφτείτε να κάνετε μια ευχή σε ένα αστέρι.