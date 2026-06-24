Το στίγμα της πολιτικής και εκλογικής στρατηγικής που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027 έδωσε ο πρωθυπουργός στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, στέλνοντας μήνυμα συνέχειας των μεταρρυθμίσεων και θέτοντας ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε την ολοκλήρωση μιας από τις μεγαλύτερες θεσμικές εκκρεμότητες του ελληνικού κράτους για να αναδείξει το κεντρικό αφήγημα με το οποίο η ΝΔ σχεδιάζει να πορευτεί προς τις επόμενες κάλπες. Όπως υπογράμμισε, το Κτηματολόγιο αποτελεί μια μεταρρύθμιση που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε αδύνατο να ολοκληρωθεί, αλλά πλέον αποτελεί πραγματικότητα, επιβεβαιώνοντας –όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη– τη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού αποτελέσματος.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός επανέφερε τον στόχο του 2030, καθώς το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λειτουργεί ως πολιτικός και εκλογικός ορίζοντας για τη γαλάζια παράταξη. Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η αλλαγή του κράτους, η ενίσχυση της οικονομίας και η αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών δεν μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε μία μόνο κυβερνητική θητεία, αλλά απαιτούν συνέχεια και πολιτική σταθερότητα.

Στην ίδια λογική εντάσσεται και το σύνθημα που χρησιμοποιεί συστηματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δημόσιες παρεμβάσεις του: «Το είπαμε, το κάνουμε». Η επιλογή του ενεστώτα δεν είναι τυχαία. Αντί να σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου, επιδιώκει να αναδείξει ότι το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από υπουργούς, βουλευτές και κομματικά στελέχη να αναδεικνύουν σε κάθε περιοδεία και δημόσια παρουσίαση τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί από το 2019 μέχρι σήμερα. Για τον σκοπό αυτό έχει καταρτιστεί και ειδικό ενημερωτικό υλικό, το οποίο κωδικοποιεί το κυβερνητικό έργο και αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο πολιτικής επιχειρηματολογίας σε όλη τη χώρα μέχρι τις εκλογές.

Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η κατάρτιση του νέου κυβερνητικού και προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ. Υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος επεξεργάζονται την «Ατζέντα 2030», ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία.

Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να δώσει ιδιαίτερο κοινωνικό πρόσημο στο πρόγραμμά της μέσα από τέσσερις κεντρικούς άξονες πολιτικής

Βασικός πυλώνας του προγράμματος θα είναι η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και η περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Παράλληλα, η ΝΔ επιχειρεί να δώσει ιδιαίτερο κοινωνικό πρόσημο στο πρόγραμμά της μέσα από τέσσερις κεντρικούς άξονες πολιτικής.

Ο πρώτος αφορά τη στήριξη της οικογένειας, με παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Ο δεύτερος σχετίζεται με την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος κοινωνικής κατοικίας και κινήτρων για αύξηση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά. Ο τρίτος τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα παιδιά και τους νέους σε κάθε γωνιά της χώρας, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Ο τέταρτος επικεντρώνεται στην περιφερειακή ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι το βασικό δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι εκείνο της «σταθερότητας και ασφάλειας» απέναντι στην αβεβαιότητα. Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι η ΝΔ μπορεί να υποστηρίξει πειστικά το αίτημα της σταθερότητας μέσω του έργου που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια, ενώ ασκούν έντονη κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγορούν για τοξικότητα, λαϊκισμό και έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.