Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια», που διοργάνωσαν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στο Ωδείο Αθηνών.

«Για μια μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας από το παρελθόν», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στόχος, τόνισε, είναι να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι το 2030.

«Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο επιτέλους ολοκληρώνεται και οφείλεται πάνω απ όλα στη διοίκηση και τους εργαζόμενους του Ελληνικού Κτηματολογίου», είπε ακόμα.

Θυμίζοντας την κατάσταση είπε ότι «στην αρχή η κτηματογράφηση ήταν στο 37% και επιτέλους μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιτέλους επιλυθεί και είναι η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση για να ξεπεράσουμε παθογένειες.

«Οι πολίτες γνωρίζουν ότι έχουν ένα νέο πλαίσιο προστασίας της ιδιοκτησίας τους που τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν χρόνιες παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας».

Για την σημασία του Κτηματολογίου, ο πρωθυπουργός είπε ότι «για να μπορεί κανείς να ασκήσει σοβαρή πολιτική με αναπτυξιακό πρόσημο πρέπει να γνωρίζει ποιος έχει και τι. Η κυβέρνηση με μεγάλη μεθοδικότητα προχωρά στην σιωπηλή μεταρρύθμιση για την οργάνωση του χώρου για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να κάνει κανείς με ξεκάθαρους κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας».

Τέλος, αναφέρθηκε και στις πολεοδομίες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν οι κανόνες είναι ξεκάθαροι εκλείπει ο λόγος μια υπηρεσία να είναι αντικείμενο μικροπιέσεων. Η απόφαση για τη μεταφορά τους στο κτηματολόγιο είχε ληφθεί πολύ πριν έρθουν οι υποθέσεις στη δημοσιότητα. Διαλευκάνθηκαν από τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας με απόλυτη μυστικότητα. Η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την αυτοδιοίκηση στο Κτηματολόγιο. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω είπε ότι το ζήτημα της οργάνωσης του χώρου στην Ελλάδα ήταν προτεραιότητα για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έχουμε προτάξει ένα πλαίσιο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030 που θα αποτελέσει και τον πολιορκητικό κριό για τις εκλογές. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες αλλά υπάρχουν και μάχες που χάθηκαν. Η άλλη μεγάλη μάχη είναι η μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι γαλάζια και το 2027 για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις».