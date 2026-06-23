Τις επιφυλάξεις της για την πρόταση περί εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας διατύπωσε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι θεωρεί λειτουργικότερο το υφιστάμενο μοντέλο των δύο πενταετιών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι δύο 5ετίες είναι ένα σύστημα που απέδειξε και στο παρελθόν τη χρησιμότητά του».

Η τοποθέτηση αυτή έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς η κ. Μπακογιάννη, παρότι υπερασπίστηκε τη συνολική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, κατέγραψε σαφή διαφωνία σε ένα κρίσιμο θεσμικό ζήτημα που αφορά τη θητεία του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα.

Σκληρή κριτική για το δημοψήφισμα του 2015

Το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασής της, ωστόσο, επικεντρώθηκε στο άρθρο 44 παράγραφος 2 του Συντάγματος, που αφορά τη διενέργεια δημοψηφισμάτων.

Η Ντόρα Μπακογιάννη υποστήριξε ότι η ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων για τα δημοψηφίσματα προκύπτει από την εμπειρία του δημοψηφίσματος του 2015, το οποίο χαρακτήρισε ως την κορυφαία πράξη πολιτικής ανευθυνότητας των πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα.

«Δεν θα υπήρχε η ανάγκη ο κατάλογος των προτάσεών μας να συμπεριλαμβάνει το Άρθρο 44, παράγραφος 2 του Συντάγματος, που αφορά στα δημοψηφίσματα, εάν οι Έλληνες πολίτες δεν είχαν βιώσει την τραυματική και απολύτως καταστροφική εμπειρία του δημοψηφίσματος του 2015», ανέφερε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι το δημοψήφισμα του 2015 ήταν «χωρίς αμφιβολία η κορυφαία πράξη ανευθυνότητας από Έλληνα πολιτικό» στα πρώτα 26 χρόνια του 21ου αιώνα.

«Κωμικοτραγικό και τριτοκοσμικό δημοψήφισμα»

Η κ. Μπακογιάννη χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε και διεξήχθη το δημοψήφισμα του 2015.

Το χαρακτήρισε «κωμικοτραγικό και τριτοκοσμικό», σημειώνοντας ότι στον ελληνικό λαό τέθηκε ένα ερώτημα «ακατανόητο», μακροσκελές και με αναφορές σε δύο κείμενα στα αγγλικά.

Όπως είπε, το ερώτημα αφορούσε συμφωνίες που είχαν ήδη πάψει να ισχύουν όταν οι πολίτες προσήλθαν στις κάλπες, ενώ υποστήριξε ότι ήταν και αντισυνταγματικό, καθώς αφορούσε δημοσιονομικά ζητήματα, κάτι που απαγορεύεται από το άρθρο 44.

Η βουλευτής της ΝΔ υπενθύμισε ακόμη ότι οι πολίτες ενημερώθηκαν για το δημοψήφισμα ξημερώματα Σαββάτου και κλήθηκαν να ψηφίσουν μόλις μία εβδομάδα αργότερα.

«Εν ολίγοις, ένα δημοψήφισμα παρωδία και ίσως το δικό μας ιστορικό λάθος ήταν ότι στην προσπάθειά μας να εγγυηθούμε ότι η Ελλάδα θα έμενε στην Ευρώπη, το νομιμοποιήσαμε με τη συμμετοχή μας», είπε.

«Ασπίδα προστασίας» η αλλαγή στο άρθρο 44

Η Ντόρα Μπακογιάννη υποστήριξε ότι η προτεινόμενη αλλαγή της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 44 αποσκοπεί στο να αποτραπεί στο μέλλον η επανάληψη ανάλογων φαινομένων.

Όπως είπε, στόχος είναι να μπει «ακόμη ένα εμπόδιο» απέναντι σε τέτοιου είδους κινδύνους και να υπάρξει μια επιπλέον «ασπίδα προστασίας» για τη σταθερότητα που, κατά την ίδια, οικοδομήθηκε από το 2019 έως το 2026.

Η κ. Μπακογιάννη απέρριψε την κριτική της αντιπολίτευσης ότι η πρόταση είναι προσχηματική, υπογραμμίζοντας ότι τα δημοψηφίσματα πρέπει να αποτελούν κορυφαία στιγμή δημοκρατικής συμμετοχής και όχι πεδίο πολιτικών αυτοσχεδιασμών.

«Οφείλουν να διεξάγονται με σαφείς κανόνες, με καθαρά ερωτήματα και με επαρκή χρόνο δημόσιου διαλόγου. Αυτό ακριβώς επιδιώκει η προτεινόμενη αναθεώρηση», σημείωσε.

Κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Όπως είπε, «δεν είναι λογικό αυτή η Βουλή να μην μπορεί να συζητάει τις αλλαγές που προτείνονται», αφήνοντας αιχμές για όσους αρνούνται ή απορρίπτουν συνολικά τη συζήτηση επί των προτάσεων.

Η κ. Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι η συνολική πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ φιλοδοξεί να επιφέρει σημαντικές βελτιωτικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτειακής ζωής.

Τεχνητή νοημοσύνη, κλιματική αλλαγή, ιδιωτικά πανεπιστήμια και ευθύνη υπουργών

Στην παρέμβασή της, η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και σε άλλες πτυχές της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Όπως είπε, υπάρχουν προτάσεις που στοχεύουν να θωρακίσουν την ελληνική κοινωνία απέναντι στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος, όπως οι διατάξεις για την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε αλλαγές που, όπως είπε, επιχειρούν να απαντήσουν σε αιτήματα δεκαετιών, όπως τα άρθρα που αφορούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την ευθύνη των υπουργών.

Η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι υπάρχουν και προτάσεις που έρχονται ως αποτέλεσμα «πικρής σοφίας τραυματικών εμπειριών», τις οποίες η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε, δεν θα είχε εισηγηθεί αν η Ελληνική Δημοκρατία δεν είχε κινδυνεύσει και ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ.

Το πολιτικό μήνυμα

Η παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη είχε δύο διακριτά πολιτικά μηνύματα.

Από τη μία, κατέγραψε τη διαφωνία της με την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπερασπιζόμενη το μοντέλο των δύο πενταετιών.

Από την άλλη, υπερασπίστηκε με ένταση την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων για τα δημοψηφίσματα, χρησιμοποιώντας το 2015 ως κεντρικό παράδειγμα προς αποφυγή.

Με αυτόν τον τρόπο, η κ. Μπακογιάννη συνέδεσε τη Συνταγματική Αναθεώρηση όχι μόνο με θεσμικές βελτιώσεις, αλλά και με την πολιτική μνήμη της περιόδου της κρίσης.