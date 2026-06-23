Το νέο «σχήμα μάχης» της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, συγκροτώντας ουσιαστικά μια «σκιώδη κυβέρνηση» με τομεάρχες και αναπληρωτές, που θα αναλάβουν τη μετωπική αντιπαράθεση με τα κυβερνητικά στελέχη, όπως είχε γράψει το Newsbeast.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, με την προεκλογική ατμόσφαιρα να βαραίνει και τον πρώην πρωθυπουργό να επιχειρεί να δώσει στην ΕΛ.Α.Σ. σαφή οργανωτική και προγραμματική δομή.

Στο νέο σχήμα συμμετέχουν πρόσωπα από τη διακυβέρνηση Τσίπρα, νέα στελέχη που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, αλλά και τεχνοκράτες, ιδίως σε παραγωγικούς τομείς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση του Φραγκίσκου Κουτεντάκη στον τομέα των Οικονομικών, του Χάρη Τζήμητρα στην Εξωτερική Πολιτική, αλλά και του Μαρίνου Σκανδάμη στον τομέα Προστασίας του Πολίτη, με αναπληρωτή τον Αντώνη Σαουλίδη, επιλογή που προσδίδει και «άρωμα ΠΑΣΟΚ» στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

Συνολικά, τους τομείς στελεχώνουν 50 πρόσωπα, εκ των οποίων 18 γυναίκες και 32 άνδρες.

Τα πρόσωπα-κλειδιά στο επιτελείο Τσίπρα

Σε κεντρικές θέσεις του νέου σχήματος βρίσκονται στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα.

Συντονιστής Τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, ενώ υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ορίζεται η Ευγενία Φωτονιάτα.

Τη θέση του διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Αλέξη Τσίπρα αναλαμβάνει ο Γιώργος Βασιλειάδης, ενώ διευθύντρια του Νομικού Γραφείου ορίζεται η Γιάννα Πεππέ.

Παράλληλα, πρόεδρος του ΙΝΑΤ αναλαμβάνει ο Μιχάλης Καλογήρου.

Οι έξι πολιτικοί πυλώνες

Η πολιτική δομή της ΕΛ.Α.Σ. οργανώνεται γύρω από έξι βασικούς πυλώνες, στους οποίους εντάσσονται οι τομείς και οι αρμοδιότητες των στελεχών.

Οι έξι πυλώνες είναι:

Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος Ισχυρή Δημοκρατία Δίκαιη Ανάπτυξη Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις Ψηφιακή Κυριαρχία Ισχυρή Ελλάδα – Εξωτερικών & Άμυνα

Η διάρθρωση αυτή δείχνει την προσπάθεια του επιτελείου Τσίπρα να παρουσιάσει όχι απλώς μια λίστα προσώπων, αλλά ένα εναλλακτικό κυβερνητικό σχήμα με κατανεμημένες αρμοδιότητες.

Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος

Στον πρώτο πυλώνα, που αφορά την εργασία, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, την κοινωνική πολιτική και τη στέγαση, τοποθετούνται πρόσωπα με πολιτική, κοινωνική και τεχνοκρατική διαδρομή.

Τομέας Εργασίας: Διονύσης Τεμπονέρας

Αναπληρώτρια Τομεάρχης: Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη

Τομέας Υγείας: Σπύρος Δρίτσας

Αναπληρωτής Τομεάρχης: Γιώργος Μπουλμπασάκος

Τομέας Παιδείας: Ιωάννα Λαλιώτου

Αναπληρωτής Τομεάρχης: Παναγιώτης Κασσιανός

Τομέας Αθλητισμού: Αναστάσης Ζανιάς

Αναπληρώτρια Τομεάρχης: Βασιλική Τσικλή

Τομέας Πολιτισμού: Χάρης Μαυρουδής

Αναπληρώτρια Τομεάρχης: Εύα Ρέντζου

Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί & Οικογένεια: Μαριζέτα Αντωνοπούλου

Αναπληρώτρια Τομεάρχης: Φανή Κουντούρη

Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Δημήτρης Λυρίτσης

Αναπληρώτρια Τομεάρχης: Φωτεινή Παγκάλου

Η επιλογή των συγκεκριμένων τομέων δείχνει ότι η ΕΛ.Α.Σ. θέλει να δώσει βάρος στην κοινωνική ατζέντα, στην καθημερινότητα και στα πεδία όπου επιχειρεί να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση για εισόδημα, υγεία, στέγη και δημόσιες υπηρεσίες.

Ισχυρή Δημοκρατία

Στον πυλώνα της Ισχυρής Δημοκρατίας εντάσσονται οι τομείς Δικαιοσύνης, Θεσμών, Δικαιωμάτων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης.

Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Μαρία Λεπενιώτη

Αναπληρώτρια Τομεάρχης: Χριστίνα Τσαγκλή

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Γιώργος Ιωακειμίδης

Αναπληρωτής Τομεάρχης: Απόστολος Καλογιάννης

Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Γρηγόρης Θεοδωράκης

Αναπληρωτής Τομεάρχης: Γιώργος Σπανουδάκης

Η συγκεκριμένη ενότητα αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να επαναφέρει στο κέντρο της αντιπολιτευτικής του ατζέντας ζητήματα θεσμών, κράτους δικαίου, δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

Δίκαιη Ανάπτυξη

Στον πυλώνα της Δίκαιης Ανάπτυξης συγκεντρώνονται οι τομείς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Τουρισμού, Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Βιομηχανικής Πολιτικής.

Τομέας Οικονομικών: Φραγκίσκος Κουτεντάκης

Αναπληρωτής Τομεάρχης: Γιώργος Παππάς

Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Γιώργος Πετράκος

Αναπληρωτής Τομεάρχης: Αργύρης Μπεντενιώτης

Αναπληρωτής Τομεάρχης Εμπορίου: Ευάγγελος Πούλιος

Τομέας Τουρισμού: Γιώργος Κωνσταντινίδης

Αναπληρώτρια Τομεάρχης: Φωτεινή Μπακαδήμα

Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Γιάννης Σαλπέας

Αναπληρώτρια Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής: Μαρία Καμμά

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Θωμάς Μόσχος

Αναπληρωτής Τομεάρχης: Σπύρος Κίντζιος

Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Βασίλης Μαγκλάρας

Η επιλογή Κουτεντάκη στα Οικονομικά έχει ειδικό πολιτικό βάρος, καθώς δείχνει προσπάθεια συγκρότησης τεχνοκρατικού προφίλ στην οικονομική αντιπρόταση της ΕΛ.Α.Σ.

Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις

Ο τέταρτος πυλώνας αφορά την Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις, με έμφαση στην ενέργεια, το περιβάλλον, τις υποδομές, τις μεταφορές, την πολιτική προστασία και τη μεταναστευτική πολιτική.

Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Κώστας Λαγουβάρδος

Αναπληρωτής Τομεάρχης Ενέργειας: Δημήτρης Τσέκερης

Αναπληρώτρια Τομεάρχης: Πένυ Αντωνίου

Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Νίκος Τρίαντος

Αναπληρωτής Τομεάρχης Μεταφορών: Δημήτρης Δημητρίου

Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Μανώλης Πλειώνης

Αναπληρώτρια Τομεάρχης: Βανέσσα Κατσαρδή

Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Ζαχαρούλα Τσιριγώτη

Αναπληρώτρια Τομεάρχης: Φανή Γιωτάκη

Η συγκεκριμένη ενότητα δείχνει ότι το επιτελείο Τσίπρα θέλει να συνδέσει την αντιπολιτευτική του γραμμή με τις μεγάλες κρίσεις της περιόδου: κλιματική αλλαγή, ενεργειακό κόστος, υποδομές, μεταφορές, φυσικές καταστροφές και μεταναστευτικό.

Ψηφιακή Κυριαρχία

Στον πυλώνα της Ψηφιακής Κυριαρχίας τοποθετούνται πρόσωπα με αντικείμενο την ψηφιακή πολιτική και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό.

Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Γραμματή Πάντζιου

Αναπληρωτής Τομεάρχης: Δημήτρης Νταφόπουλος

Η επιλογή ξεχωριστού πυλώνα για την ψηφιακή κυριαρχία δείχνει ότι η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να εντάξει στην πολιτική της πλατφόρμα ζητήματα τεχνολογίας, δημόσιων ψηφιακών υποδομών, δεδομένων και νέων μορφών εξουσίας στην ψηφιακή εποχή.

Ισχυρή Ελλάδα – Εξωτερικών & Άμυνα

Ο έκτος πυλώνας αφορά την Εξωτερική Πολιτική, την Άμυνα και την Προστασία του Πολίτη.

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής: Χάρης Τζήμητρας

Αναπληρώτρια Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Ζωρζέττα Λάλη

Αναπληρωτής Τομεάρχης: Παυσανίας Παπαγεωργίου

Τομέας Άμυνας: Χρήστος Χριστοδούλου

Αναπληρώτρια Τομεάρχης: Κατερίνα Μπέρδου

Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Μαρίνος Σκανδάμης

Αναπληρωτής Τομεάρχης: Αντώνης Σαουλίδης

Η τοποθέτηση του Χάρη Τζήμητρα στην Εξωτερική Πολιτική και του Χρήστου Χριστοδούλου στην Άμυνα δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δώσει θεσμικό και εξειδικευμένο στίγμα στα πεδία εθνικής στρατηγικής.

Την ίδια ώρα, ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη με τον Μαρίνο Σκανδάμη και τον Αντώνη Σαουλίδη διαμορφώνει ένα σχήμα με σαφείς πολιτικές αναφορές στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο.

Πολιτικό μήνυμα με φόντο την προεκλογική ατμόσφαιρα

Η ανακοίνωση της νέας δομής δεν είναι απλώς οργανωτική κίνηση. Είναι πολιτικό μήνυμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να εμφανίσει την ΕΛ.Α.Σ. ως δύναμη με κυβερνητική ετοιμότητα, κατανεμημένες αρμοδιότητες και πρόσωπα που μπορούν να αντιπαρατεθούν απευθείας με τους υπουργούς της κυβέρνησης.

Η συγκρότηση τομέων και αναπληρωτών δείχνει προσπάθεια μετάβασης από το επίπεδο της γενικής πολιτικής παρουσίας σε ένα πιο συγκεκριμένο μοντέλο σκιώδους διακυβέρνησης.

Το σχήμα Τσίπρα συνδυάζει παλιά και νέα πρόσωπα, τεχνοκράτες, στελέχη της προηγούμενης κυβερνητικής περιόδου και πρόσωπα με αναφορές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Το στοίχημα της ΕΛ.Α.Σ.

Το μεγάλο στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι αν η νέα αυτή δομή θα λειτουργήσει ως πραγματικό εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης ή αν θα μείνει σε επίπεδο συμβολικής αναδιάταξης.

Με τους έξι πυλώνες, τους τομεάρχες και τους αναπληρωτές, η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να δώσει εικόνα συγκροτημένης εναλλακτικής πρότασης.

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί από το αν οι τομεάρχες θα παράγουν πολιτικό έργο, θα διαμορφώσουν προγραμματικές θέσεις και θα καταφέρουν να πιέσουν την κυβέρνηση στα πεδία ευθύνης τους.

Σε κάθε περίπτωση, η ανακοίνωση της «σκιώδους κυβέρνησης» δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους και επιδιώκει να εμφανίσει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ως δύναμη έτοιμη να διεκδικήσει κεντρικό ρόλο στην επόμενη πολιτική φάση.