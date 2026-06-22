Μετά την επίσημη παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης της «ΕΛΑΣ» στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Αλέξης Τσίπρας και οι στενοί του συνεργάτες είναι ένα βήμα πριν την οργανωτική συγκρότηση του κόμματος, με την Αμαλίας να ανακοινώνει αύριο η την Τετάρτη τους τομεάρχες. Το Σάββατο θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή των 301 ιδρυτικών μελών και τη στοχευμένη προσθήκη 50-70 νέων προσώπων, ενώ όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που θα δώσει τον τόνο για το πολιτικό μέλλον του χώρου.

Το Newsbeast είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ο Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Χάρης Τζημήτρας θα αναλάβει τον τομέα Εξωτερικών, ενώ στον τομέα Οικονομίας θα συμμετέχουν οι Δημήτρης Λιάκος με την Ευγενία Φωτονιάτα.

Ο Λυρίτσης Δημήτρης, Νομικός και μέλος του ΔΣ ΔΣΑ, θα είναι στο Στεγαστικής Πολιτικής, ενώ τον τομέα του Πολιτισμου θα αναλάβουν ο Χάρης Μαυρουδής με την Μαριάννα Τουμασάτου. Ενώ στον τομέα Υγείας θα είναι ο Γενικός Χειρουργός Σπύρος Δρίτσας, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στο νέο πολιτικό εγχείρημα «ΕΛΑΣ» μαζί με τον Γιώργο Μπουλουμπασάκο ο οποίος είχε αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο. Τέλος, η Λαλιώτου Ιωάννα Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα ηγηθεί του πολυπόθητου τομέα της Παιδείας ενώ τομεάρχης στο Δικαιοσύνης θα είναι ένα πρόσωπο με ιδιαίτερο συμβολισμό, η Λεπενιώτη Μαρία η οποία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 είχε χειριστεί ως ανακρίτρια την υπόθεση της επίθεσης σε βάρος του Δημήτρη Κουσουρή από ομάδα μελών της Χρυσής Αυγής. Να σημειωθεί ,ότι ο Μαρίνος Σκανδάμης ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα κατέλθει ως υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, ακούγεται ότι θα συμμετέχει στους τομείς της ΕΛ.Α.Σ.