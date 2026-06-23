«Το υπουργείο Ναυτιλίας, που στην επίσημη κοινοβουλευτική απάντηση του υφυπουργού κ. Γκίκα στον αρμόδιο τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, Σταύρο Μιχαηλίδη, παραδέχεται ότι υπάρχει ζήτημα και μάλιστα έχει καταθέσει έγκλησή του ενώπιον της εισαγγελίας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, αποφεύγει να τοποθετηθεί στη μακροσκελή του ανακοίνωση για την ταμπακιέρα», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντησή του σχετικά με την ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με το θέμα που εγείρει το ΠΑΣΟΚ για την ανάκληση 800 παροχών μεταφορικού ισοδύναμου που είχαν δοθεί πριν από τις εκλογές του 2023, επαναλαμβάνει τα ερωτήματα προς την κυβέρνηση: «Έλαβαν χρήματα κάποιοι που δεν τα δικαιούνται; Θα μπορέσει να επανακτήσει τα ποσά που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν; Έχει προχωρήσει σε δεσμεύσεις ποσών; Πώς εξηγεί το αρμόδιο υπουργείο το γεγονός ότι οι αποζημιώσεις, που τώρα ερευνώνται, δόθηκαν δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές του Μαΐου του 2023;».