Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε στο πλατό του Action 24 ανάμεσα στον διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο Ρωμανό, και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρο Μαργαρίτη, με αφορμή την υπόθεση της καταδίκης της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων.

Η συζήτηση γρήγορα ξέφυγε από το αρχικό θέμα και πέρασε στην πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν σκληρές εκφράσεις και προσωπικές αιχμές.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Νίκος Ρωμανός κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τη στάση που κράτησε στην υπόθεση των Τεμπών, λέγοντας:

«Συγγνώμη θα ζητήσετε για τα ξυλόλια; Συγγνώμη θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάσατε στα μανταλάκια και τώρα αθωώνεται ο ένας μετά τον άλλον;».

Από την πλευρά του, ο Θόδωρος Μαργαρίτης απάντησε σε υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Ρωμανός επιχειρεί να δώσει «εξετάσεις» στη Νέα Δημοκρατία. «Επειδή θέλετε να κάνετε τον καλό μαθητή στη ΝΔ για να προκόψετε, μην το κάνετε σε εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ατάκα που άναψε «φωτιές»

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο κ. Μαργαρίτης απευθύνθηκε προσωπικά στον Νίκο Ρωμανό λέγοντας:

«Να πας στην Αννίτα Πάνια να πουλάς τσαμπουκά, που ήσουν τραγουδιάρης».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό και απείλησε με νομικές ενέργειες.

«Αγωγή και μήνυση. Πότε είχα πάει; Δεν έχω πάει ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Είναι ένα fake news που έχει χτιστεί ακριβώς για να μου δολοφονήσουν τον χαρακτήρα. Ζητήστε συγγνώμη», απάντησε εμφανώς εκνευρισμένος.

Ο Θόδωρος Μαργαρίτης στη συνέχεια ανακάλεσε τη συγκεκριμένη αναφορά, λέγοντας: «Σας λέω συγγνώμη».

Στο επεισόδιο παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, ο οποίος σχολίασε απευθυνόμενος στον κ. Μαργαρίτη ότι η αναφορά δεν αφορούσε την εκπομπή της Αννίτας Πάνια, αλλά «ήτανε άλλη εκπομπή».