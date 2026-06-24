Ο πρόεδρος της ΛΔ Κονγκό ανήγγειλε χθες Τρίτη ότι θα επισκεφθεί σύντομα την Ιτουρί, επίκεντρο της τρέχουσας επιδημίας της ασθένειας Έμπολα και υπογράμμισε τη «δέσμευσή» του για την επίλυση της υγειονομικής κρίσης, οι διαστάσεις της οποίας παραμένουν δύσκολο να αποτιμηθούν.

Η ΛΔ Κονγκό, η πελώρια χώρα της κεντρικής Αφρικής με πάνω από 100 εκατομμύρια κατοίκους, είναι αντιμέτωπη με τη 17η επιδημία του ιού, που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, στην ιστορία της. Επίκεντρο της κρίσης είναι η απομονωμένη βορειοανατολική επαρχία Ιτουρί, η οποία σπαράσσεται από τη βία ένοπλων οργανώσεων.

Με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, έχουν προσβληθεί από τον ιό 1.048 άνθρωποι και έχουν καταγραφεί 267 θάνατοι. Το ποσοστό θνητότητας ανέρχεται στο 25,5%. Ο ιός στη ΛΔ Κονγκό, μία από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου, έχει εξακριβωθεί πως είναι παρών σε τρεις επαρχίες. Εξάλλου έχουν καταγραφεί επίσημα είκοσι κρούσματα και δύο θάνατοι στη γειτονική Ουγκάντα.

«Θα ήθελα να ανακοινώσω την επίσκεψή μου πολύ σύντομα στην επαρχία Ιτουρί, στον τόπο όπου εκτυλίσσεται η επιδημία, για να ενημερωθώ προσωπικά. Η δέσμευσή μου είναι απόλυτη, όπως μπορείτε να φανταστείτε» για την επίλυση της κρίσης αυτής, είπε ο πρόεδρος Τσισεκέντι κατά τη διάρκεια δηλώσεών του με την ευκαιρία επίσημης επίσκεψης στην Κινσάσα του ομολόγου του στο Μπουρούντι Εβαρίστ Εντασιμιγέ.

Ο αρχηγός του κράτους, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP δεν διευκρίνισε την ημερομηνία.

Η τρέχουσα επιδημία οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, πιο σπάνιο, για το οποίο δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ούτε θεραπεία, ούτε εμβόλιο. Οι περισσότερες προηγούμενες εκτεταμένες επιδημίες οφείλονταν στο στέλεχος Ζαΐρ του ιού, για το οποίο αντιθέτως υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια και θεραπείες.

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας της ασθένειας να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

Στην Ιτουρί, η αντίδραση των υγειονομικών αρχών, που συμπεριλαμβάνει την απομόνωση των ασθενών και την ιχνηλάτηση των επαφών τους, θεωρείται πως ήταν καθυστερημένη. Τα μέσα σιγά-σιγά ενισχύονται, όμως τα νοσοκομεία στην περιοχή πάσχουν από ελλείψεις απόλυτα απαραίτητου υλικού -μέσων ατομικής προστασίας, χλωρίου…- έναν και πλέον μήνα αφού κηρύχθηκε επίσημα η επιδημία, η 17η που πλήττει τη χώρα.

Τα κέντρα θεραπείας του Έμπολα, τα οποία στήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, σε συνεργασία με ομάδες του ΠΟΥ και διαφόρων ΜΚΟ που είναι παρούσες στη χώρα, καταγράφουν ήδη ποσοστό πληρότητας που ξεπερνά το 80%, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Οι δυνατότητες ως προς το να γίνονται εργαστηριακές εξετάσεις έχουν βελτιωθεί αρκετά, όμως διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και ΜΚΟ στο πεδίο επισημαίνουν ότι οι επίσημοι απολογισμοί είναι κατά πολύ υποτιμημένοι. Κατά τις πηγές αυτές, η επιδημία δεν έχει φτάσει ακόμη στην κορύφωσή της κι η κρίση ενδέχεται να διαρκέσει από έξι μήνες ως έναν χρόνο.

Ο ιός μεταδίδεται με την επαφή είτε με πρόσωπο που έχει μολυνθεί ή με σωματικά υγρά φορέων.