Η κυβέρνηση στην ανατολική Λιβύη απαγόρευσε χθες Τρίτη, 23/6 την είσοδο στους υπηκόους τεσσάρων χωρών της Αφρικής, απόφαση που, σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, οφείλεται σε «αναδιοργάνωση» του συστήματος διαχείρισης της «εισόδου αλλοδαπών» στη χώρα της βόρειας Αφρικής.

«Οι πολίτες του Σουδάν, της Ερυθραίας, της Αιθιοπίας και της Σομαλίας απαγορεύεται να εισέρχονται στη λιβυκή επικράτεια» μέσω οποιουδήποτε σημείου εισόδου, χερσαίου, θαλάσσιου ή αεροπορικού, αναφέρει εκτελεστικό διάταγμα της παράλληλης κυβέρνησης, που έχει έδρα τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τη Βεγγάζη (ανατολικά).

Η κυβέρνηση με επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ πρόσκειται στον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και τους γιους του, που ελέγχουν, πέρα από την ανατολική, μεγάλο μέρος της νότιας Λιβύης.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, υπό τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίντ Ντμπάιμπα, η οποία είχε αναλάβει την εξουσία με διαδικασία που υποστήριξε ο ΟΗΕ το 2021, έχει έδρα την πρωτεύουσα Τρίπολη.

Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται μέλη διαπιστευμένων διπλωματικών και προξενικών αποστολών και συγγενείς τους.

Εξαιρούνται επίσης εργαζόμενοι στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και συναφείς επαγγελματικές κατηγορίες, με προϋπόθεση πως διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και συμβάσεις εργασίας επικυρωμένες από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά την ανατροπή του καθεστώτος του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι το 2011, έπειτα από εξέγερση που υποστήριξαν κράτη μέλη του NATO, διακινητές και λαθρέμποροι εκμεταλλεύτηκαν την αστάθεια που βασίλευε στη χώρα για να δημιουργήσουν κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων, κυρίως παράτυπων μεταναστών και προσφύγων από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας που επιδίωκαν να φτάσουν στην Ευρώπη διά θαλάσσης. Η χώρα παραμένει διχασμένη, με τις δύο αντίπαλες κυβερνήσεις και ένοπλες ομάδες που έχουν συμμαχήσει μαζί τους να διεκδικούν την εξουσία η καθεμία για λογαριασμό της, από τα μέσα του 2014.

Στα μέσα του 2024, πύλη δεδομένων για τη μετανάστευση που διαχειρίζεται ο ΔΟΜ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ) κατέγραφε ότι στη Λιβύη ζουν κάπου 900.000 μετανάστες και πρόσφυγες — συχνά υπό εξαιρετικά σκληρές συνθήκες.