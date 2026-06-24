Στην τελική φάση εισέρχεται η δικαστική εξέταση της υπόθεσης που είχε προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα ανήμερα των Θεοφανίων, στις 6 Ιανουαρίου 2026, με θύμα τον 17χρονο Άγγελο στις Σέρρες. Η δίκη για την δολοφονία του αγοριού αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, ενώπιον του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων.

Στο εδώλιο θα καθίσει ο 16χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παραμένει προσωρινά κρατούμενος σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων στον Βόλο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν παραμονή των Θεοφανίων όταν κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον 16χρονο, που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό, να κινείται μαζί με δύο φίλους του προς την κεντρική πλατεία των Σερρών.

Στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 16χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό είχε παραδεχθεί ότι κατάφερε «δύο με τρεις γροθιές και μία γονατιά» στο θύμα, έπειτα από καβγά που προηγήθηκε, με αφορμή μία κοπέλα.

Όπως επισημαίνεται στην ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα έφερε εκτεταμένα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Καταγράφηκαν μώλωπες στο μέτωπο, στα αυτιά, γύρω από τα μάτια, στα χείλη, στο στήθος, στα χέρια, στα δάχτυλα και στα κάτω άκρα.

Επίσης, εντοπίστηκε αποξηραμένο αίμα στη ρινική περιοχή, ενώ διαπιστώθηκαν εκδορές στο σαγόνι, στον λαιμό, στην κλείδα, στον θώρακα, στους αγκώνες, στον καρπό, στην πλάτη και στη μέση.

Τα στοιχεία της δικογραφίας και οι καταθέσεις μαρτύρων φέρεται να συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο 17χρονος υιοθέτησε κυρίως αμυντική στάση κατά τη διάρκεια της επίθεσης, χωρίς να προβάλει ουσιαστική αντίσταση.