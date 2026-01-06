Βαρύ είναι το κατηγορητήριο που θα αντιμετωπίσει ο 16χρονος που χτύπησε με αγκωνιά στο κεφάλι τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του και εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου στις Σέρρες, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Οι αρχές προχώρησαν επίσης στη σύλληψη της μητέρας του δράστη για παραμέληση ανηλίκου με τις Αρχές να αποδίδουν ευθύνες για τη μη άσκηση της απαιτούμενης επιμέλειας και επίβλεψης.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Χθες βράδυ το αγόρι μαζί με την παρέα του βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο, απέναντι από την εκκλησία στο κέντρο της πόλης. Εκεί συναντήθηκαν με τον 16χρονο δράστη και ξεκίνησε καβγάς.

Μάρτυρας περιέγραψε στο MEGA όσα συνέβησαν.

«Βγήκαν παρέα έξω, είπαν να το διαλύσουν για να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Οι δυο-τρεις που πήγαν προς τα πάνω, προς τη Μητρόπολη, όπου έγινε το συμβάν, βρέθηκαν με τους άλλους δύο, που καυγάδισαν, που πιάστηκαν στα χέρια και μάλωσαν για μια γυναίκα».

Ο 17χρονος χτυπήθηκε βάναυσα. Όμως το χτύπημα που του κατάφερε ο 16χρονος με τον αγκώνα στο κεφάλι φαίνεται πως απέβη μοιραίο.

«Το πήγαν το παιδί στο σπίτι, στην οικοδομή από κάτω, και οι φίλοι του έφυγαν. Δεν χτύπησαν ούτε θυροτηλέφωνα, δεν χτύπησαν τίποτα, δεν ενημέρωσαν δηλαδή, δεν τους ‘’έκοψε’’ δηλαδή να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν ήξεραν ότι υπήρχε πρόβλημα γιατί το μοναδικό που έβλεπαν ήταν εξωτερικά, ήταν κάποια αίματα στα χείλη».

Όμως ο 17χρονος δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα. Κατέβηκε στο υπόγειο, δίχως να ενημερώσει προηγουμένως τους δικούς του.

Νωρίς το πρωί οι γονείς του άτυχου 17χρονου δήλωσαν την εξαφάνισή του στην αστυνομία, άρχισαν να τον αναζητούν παντού και λίγη ώρα αργότερα η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο την πολυκατοικίας.

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί, με πήρε εννέα κλήσεις η αδελφή του, κάνουμε αρκετή παρέα. Πήρα και τα παιδιά που έκανε παρέα αυτό το παιδί και δεν μου το σήκωνε κανείς», είπε φίλος του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν το θάνατο του.

Συνελήφθη ο δράστης

Ο 16χρονος δράστης της φονικής επίθεσης συνελήφθη. Κυνικά ομολόγησε πως εκείνος χτύπησε μέχρι θανάτου, όπως αποδείχθηκε, τον 17χρονο.

«Παραδέχομαι ότι τον χτύπησα, τον είδα και τον χτύπησα. Νευρίασα επειδή ο 17χρονος είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα μου».

Ζούσε με την τοξικομανή μητέρα του ο 16χρονος

Ο 16χρονος, όπως διαπιστώθηκε είχε πολυετή παραβατική συμπεριφορά, ήδη από την ηλικία των 13 ετών. Είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, για ξυλοδαρμό ανήλικου και κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του δράστη πέθανε πριν κάποιους μήνες. Τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του φέρονται πως ήταν χρήστες ναρκωτικών.

Συγγενείς είχαν ζητήσει την επιμέλεια. Συγκεκριμένα, θείες του ανήλικου είχαν ζητήσει από τις Αρχές την επιμέλεια, όμως αυτό δεν συνέβη.

Σήμερα συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.