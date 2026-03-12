Το Γραφείο Μέσων της κυβέρνησης του Ντουμπάι ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι αρχές «αντέδρασαν σε ένα περιστατικό με drone που έπεσε σε κτίριο στην περιοχή του Dubai Creek Harbour».

Μέσω σειράς αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημέρωσε ότι πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις εκκένωσης του κτιρίου, ενώ μια «μικρή πυρκαγιά» που προκλήθηκε έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Civil Defence teams have brought a minor fire in the building under control. No injuries have been reported so far. pic.twitter.com/CDQwp4JmwD — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 11, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την προέλευση του drone.

🔴 SON DAKİKA | İran’ın hedef aldığı Dubai Creek Harbour’daki gökdelene ekipler sevk edildi. https://t.co/OnLuNEN4p8 pic.twitter.com/l7PHbllBxw — Karaca Haber (@karacahaber) March 11, 2026

Η περιοχή Dubai Creek Harbour βρίσκεται περίπου 8 χιλιόμετρα από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο για διεθνείς επιβάτες.